Nocna awantura w samym sercu Torunia. Atakował przypadkowych przechodniów

Agresora, który niepokoił przechodniów w samym sercu toruńskiej starówki zauważyli strażnicy miejscy, patrolujący ten teren. Wszystko działo się w czwartek (8 czerwca 2023 r., Boże Ciało) ok. godziny 23:15. - Mężczyzna był pobudzony i wymachując rękami zaczepiał przypadkowych przechodniów. W pewnym momencie agresor rzucił o chodnik pokalem do piwa - wyjaśnia Jarosław Paralusz, rzecznik prasowy SM w Toruniu.

- Strażnicy natychmiast podjęli wobec niego interwencję. Mężczyzna był agresywny również wobec funkcjonariuszy, nie wykonywał poleceń, odmówił podania danych osobowych oraz próbował zbiec z miejsca zdarzenia. Od zatrzymanego była wyczuwalna silna woń alkoholu, późniejsze badanie alkotestem wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie - dodaje Paralusz w komunikacie, przesłanym mediom.

Nietrzeźwy delikwent został przewieziony do Izby Wytrzeźwień. Natomiast w związku z popełnionymi przez niego wykroczeniami strażnicy skierowali do sądu wniosek o ukaranie. Na ten moment nie ma żadnych informacji o poważniejszych incydentach, do których miałoby dojść w ostatnich dniach na terenie starówki.

