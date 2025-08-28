- Od października pobyt w sanatorium będzie tańszy, co otworzy dostęp do leczenia i rehabilitacji szerszej grupie osób.
- Koszt turnusu zależy od sezonu i typu zakwaterowania, z wyższymi stawkami od maja do września.
- Sprawdź, ile zaoszczędzisz na wyjeździe do sanatorium po zmianie stawek!
Pobyt w sanatorium
Sanatoria to specjalistyczne ośrodki uzdrowiskowe, w których pacjenci łączą wypoczynek z leczeniem i rehabilitacją. Ich popularność wynika z połączenia profesjonalnej opieki medycznej, dostępu do naturalnych bogactw - jak wody mineralne czy borowiny - oraz możliwości regeneracji w spokojnych, malowniczych miejscach. Pobyt w sanatorium to więc nie tylko terapia, ale także odpoczynek i spotkania z innymi kuracjuszami. Co ważne, dzięki wsparciu NFZ i ZUS wyjazdy są dostępne dla szerokiego grona pacjentów, co sprawia, że cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Ile jednak kosztuje zakwaterowanie w sanatorium z ramienia NFZ?
Ile kosztuje pobyt w sanatorium 21 dni na NFZ?
Koszt pobytu w sanatorium uzależniony jest od sezonu. Okazuje się bowiem, że w sezonie wysokim, który trwa od maja do września, kuracjusze za turnus zapłacą nieco więcej, niżeli za ten sam pobyt od września do sierpnia. Poniżej prezentujemy aktualne stawki za zakwaterowanie i wyżywienie z podziałem na sezony.
Sezon wysoki (1 maja - 30 września):
- pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł
- pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł
- pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł
- pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł
- pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł
- pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł
- pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł
- pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł
- pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł.
Sezon niski (1 października - 30 kwietnia):
- Pokój jednoosobowy w studiu - 26,10 zł
- Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,90 zł
- Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,50 zł
- Pokój dwuosobowy w studiu - 16,50 zł
- Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,20 zł
- Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnego - 12,50 zł
- Pokój wieloosobowy w studiu - 11,90 zł
- Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,60 zł.