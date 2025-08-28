Nowe stawki w sanatoriach od października. Będzie taniej!

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2025-08-28 23:07

Mamy dobrą informację dla kuracjuszy! Już za chwilę, bowiem od października wyjazd na turnus do sanatorium będzie tańszy. Pobyt uzdrawiający stanie się więc dostępny dla większego grona osób. Jakie stawki jednak konkretnie będą obowiązywały od jesieni?

Sanatoria na NFZ. Zniknie najtańsza opcja zakwaterowania! Straci wielu chorych

i

Autor: GettyImages Kuracjusze zapłacą więcej za zakwaterowanie.
Super Express Google News
  • Od października pobyt w sanatorium będzie tańszy, co otworzy dostęp do leczenia i rehabilitacji szerszej grupie osób.
  • Koszt turnusu zależy od sezonu i typu zakwaterowania, z wyższymi stawkami od maja do września.
  • Sprawdź, ile zaoszczędzisz na wyjeździe do sanatorium po zmianie stawek!

Pobyt w sanatorium

Sanatoria to specjalistyczne ośrodki uzdrowiskowe, w których pacjenci łączą wypoczynek z leczeniem i rehabilitacją. Ich popularność wynika z połączenia profesjonalnej opieki medycznej, dostępu do naturalnych bogactw - jak wody mineralne czy borowiny - oraz możliwości regeneracji w spokojnych, malowniczych miejscach. Pobyt w sanatorium to więc nie tylko terapia, ale także odpoczynek i spotkania z innymi kuracjuszami. Co ważne, dzięki wsparciu NFZ i ZUS wyjazdy są dostępne dla szerokiego grona pacjentów, co sprawia, że cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Ile jednak kosztuje zakwaterowanie w sanatorium z ramienia NFZ?

Polecany artykuł:

Gdzie do sanatorium w województwie dolnośląskim? Oto 5 sprawdzonych miejsc

Ile kosztuje pobyt w sanatorium 21 dni na NFZ?

Koszt pobytu w sanatorium uzależniony jest od sezonu. Okazuje się bowiem, że w sezonie wysokim, który trwa od maja do września, kuracjusze za turnus zapłacą nieco więcej, niżeli za ten sam pobyt od września do sierpnia. Poniżej prezentujemy aktualne stawki za zakwaterowanie i wyżywienie z podziałem na sezony.

Sezon wysoki (1 maja - 30 września):

  • pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł
  • pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł
  • pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł
  • pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł
  • pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł
  • pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł
  • pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł
  • pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł
  • pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł.

Sezon niski (1 października - 30 kwietnia):

  • Pokój jednoosobowy w studiu - 26,10 zł
  • Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,90 zł
  • Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,50 zł
  • Pokój dwuosobowy w studiu - 16,50 zł
  • Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,20 zł
  • Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnego - 12,50 zł
  • Pokój wieloosobowy w studiu - 11,90 zł
  • Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,60 zł.

Dawne i zapomniane miejscowości uzdrowiskowe

Dawne i zapomniane miejscowości uzdrowiskowe
10 zdjęć
QUIZ. Kuracjuszu, jak dużo wiesz o leczeniu uzdrowiskowym? 10/10 tylko dla prawdziwych weteranów sanatoryjnych!
Pytanie 1 z 10
Jakie schorzenia są najczęściej leczone w polskich uzdrowiskach?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANATORIUM
LECZENIE W SANATORIUM