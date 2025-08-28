Od października pobyt w sanatorium będzie tańszy, co otworzy dostęp do leczenia i rehabilitacji szerszej grupie osób.

Koszt turnusu zależy od sezonu i typu zakwaterowania, z wyższymi stawkami od maja do września.

Sprawdź, ile zaoszczędzisz na wyjeździe do sanatorium po zmianie stawek!

Pobyt w sanatorium

Sanatoria to specjalistyczne ośrodki uzdrowiskowe, w których pacjenci łączą wypoczynek z leczeniem i rehabilitacją. Ich popularność wynika z połączenia profesjonalnej opieki medycznej, dostępu do naturalnych bogactw - jak wody mineralne czy borowiny - oraz możliwości regeneracji w spokojnych, malowniczych miejscach. Pobyt w sanatorium to więc nie tylko terapia, ale także odpoczynek i spotkania z innymi kuracjuszami. Co ważne, dzięki wsparciu NFZ i ZUS wyjazdy są dostępne dla szerokiego grona pacjentów, co sprawia, że cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Ile jednak kosztuje zakwaterowanie w sanatorium z ramienia NFZ?

Ile kosztuje pobyt w sanatorium 21 dni na NFZ?

Koszt pobytu w sanatorium uzależniony jest od sezonu. Okazuje się bowiem, że w sezonie wysokim, który trwa od maja do września, kuracjusze za turnus zapłacą nieco więcej, niżeli za ten sam pobyt od września do sierpnia. Poniżej prezentujemy aktualne stawki za zakwaterowanie i wyżywienie z podziałem na sezony.

Sezon wysoki (1 maja - 30 września):

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 40,9 zł

pokój jednoosobowy w studiu - 37,4 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 33,2 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 27,3 zł

pokój dwuosobowy w studiu - 24,9 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 19,5 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 14,8 zł

pokój wieloosobowy w studiu - 13,6 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 11,9 zł.

Sezon niski (1 października - 30 kwietnia):

Pokój jednoosobowy w studiu - 26,10 zł

Pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 24,90 zł

Pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 19,50 zł

Pokój dwuosobowy w studiu - 16,50 zł

Pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 14,20 zł

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnego - 12,50 zł

Pokój wieloosobowy w studiu - 11,90 zł

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 10,60 zł.

