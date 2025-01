Zapukali do mieszkania pseudokibica z Torunia. W środku były istne "skarby"

Szef Od Nowy odchodzi po 34 latach

"Od Nowa" to koncerty legendarnych zespołów, spotkania towarzyskie, wieczory filmowe, wystawy, konferencje i wiele więcej. Lokal przy ul. Gagarina cieszy się ogromną popularnością. Szefem tej placówki od 34 lat był Maurycy Męczekalski. Był, ponieważ z dniem 31 grudnia 2024 roku skończyła się jego kadencja.

Był to dla mnie czas tworzenia od podstaw autorskiej, unikatowej w skali kraju wizji akademickiego ośrodka kultury, czas intensywnej i trudnej pracy zwieńczonej wieloma sukcesami i nagrodami ale również chwilami zwątpienia i niepewności - przekazał Męczekalski w mediach społecznościowych.

Męczekalski wymienił swoje sukcesy. - Przez ponad trzy dekady udało się stworzyć „małą” scenę w „Od Nowie”, powołać do życia Kino „Niebieski Kocyk”, Galerię 011, zainicjować rozbudowę i przekształcenie klubu studenckiego w Akademickie Centrum Kultury i Sztuki. Dzięki tym działaniom kino przeniosło się do nowej siedziby, a swoje funkcjonowanie rozpoczęła galeria „Dworzec Zachodni” oraz „nowa” scena. Wszystko to sprawiło, że „Od Nowa” stała się ważną w regionie instytucją kultury. Najbardziej cieszyły mnie zawsze nowe wyzwania artystyczne i organizacyjne. Byłem pomysłodawcą lub współtwórcą teatralnej KLAMRY, festiwalu bluesowego, jazzowego, folkowego i poetyckiego - wyliczył.

Dzięki zaangażowaniu i oddaniu niewielkiej grupy współpracowników udało się zrealizować ponad 120 tych festiwali. Zawsze staraliśmy się aby ich znaczenie i zasięg wykraczały daleko poza środowisko uniwersyteckie. W czasie mojego zarządzania „Od Nową” odbyło się prawie 2.500 koncertów, ponad 1.000 seansów filmowych, setki spotkań, wystaw, spektakli teatralnych i wydarzeń uniwersyteckich. Przez te wszystkie lata spotkałem na swojej drodze wielu wspaniałych ludzi – artystów, podróżników, naukowców. Miałem też niezwykłą przyjemność współdziałać z kompetentnymi i oddanymi kulturze pracownikami „Od Nowy”, współpracować z władzami i jednostkami Uniwersytetu, instytucjami miasta i regionu, dziennikarzami i wieloma osobami związanymi z kulturą i sztuką. Wszystkim im składam serdeczne podziękowania - podsumował Męczekalski.

Nowy dyrektor Od Nowy. To członek ekipy Camerimage

Życie nie znosi pustki, więc Od Nowa ma już nowego dyrektora. Zresztą, nie tylko klub zyskał nowego szefa. - Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonych konkursów dyrektorem Uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych został mgr Adam Czajkowski, pełniący do tej pory tę funkcję, a dyrektorem Akademickiego Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” - mgr Roman Tondel - przekazał nowy rzecznik prasowy UMK, dr Patryk Tomaszewski.

W tym materiale skupimy się jednak na Od Nowie. Nowy dyrektor klubu ma spore doświadczenie. Studenci kojarzą go z zajęć, a przedstawiciele UMK TV z cennymi radami, które ukształtowały ich na początku dziennikarskiej drogi.

- Bardzo cieszę się, że władze uczelni postanowiły mi zaufać. W ramach konkursu przedstawiłem i omówiłem swój pomysł na kolejne lata działalności „Od Nowy”. Mam nadzieję, że wraz z całym zespołem będę miał okazję go realizować. Do dyspozycji mediów będę jednak po formalnym objęciu stanowiska i po rozmowach z władzami uczelni oraz zespołem „Od Nowy”. Wciąż jestem pracownikiem Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE i w najbliższym okresie koncentruje się na pracy dla swojego pracodawcy - powiedział nam Roman Tondel.