W Toruniu otwiera się nowy sklep, który ma być największym tego typu punktem w Polsce, wzbogacając lokalną ofertę handlową.

Będzie to pierwszy w mieście sklep malezyjskiej sieci MR. DIY, oferujący ponad 18 tysięcy produktów z różnych kategorii.

Oficjalne otwarcie zaplanowano na 25 października w Toruń Plaza, z atrakcjami i nagrodami, w tym smartfonem iPhone 16.

Czym wyróżnia się ta globalna sieć i dlaczego warto odwiedzić jej nowy, rekordowy oddział?

Nowy gigant w Toruniu. Takiego sklepu mieszkańcy jeszcze nie mieli!

Toruń może pochwalić się coraz bogatszą ofertą handlową. W ostatnich latach w mieście pojawiło się wiele znanych marek – zarówno polskich, jak i zagranicznych – które przyciągają klientów. Galerie handlowe rozbudowują się, a mieszkańcy zyskują coraz więcej miejsc, w których mogą zrobić zakupy bez konieczności wyjazdu do innych miast.

Co ciekawe, już wkrótce na mapie Torunia zadebiutuje kolejny sklep, który ma szansę przyciągnąć tłumy. Jego oferta wyróżnia się nie tylko ogromnym wyborem produktów, ale także skalą działalności. Będzie to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie, niezależnie od wieku, zainteresowań czy potrzeb.

Nowy punkt powstaje w jednej z najpopularniejszych galerii handlowych w mieście i ma być największym w Polsce sklepem tej sieci. Dla klientów przygotowano liczne atrakcje, a samo otwarcie zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń handlowych tej jesieni.

MR. DIY otwiera się w Toruniu

25 października zostanie oficjalnie otwarty pierwszy w Toruniu sklep sieci MR. DIY, którego historia sięga 2005 roku. Nowe miejsce na zakupy powstanie w centrum handlowym Toruń Plaza i - jak podkreśla zarząd galerii - toruński punkt wyróżnia się na tle innych, bowiem to największy sklep tej marki w Polsce. Co ciekawe, sklep tak naprawdę już działa, jednak ze względu na wdrożenie pracowników, oficjalnie otwarcie MR. DIY przewidziano na 25 października na godzinę 9:00.

Otwarcie MR. DIY z atrakcjami i nagrodami

Podczas oficjalnego otwarcia toruńskiego sklepu zaplanowano szereg atrakcji dla odwiedzających. Klienci będą mogli otrzymać upominki, takie jak parasolki i kubki termiczne, a między godziną 12:00 a 18:00 odbędą się konkursy z nagrodami – wśród nich m.in. smartfon iPhone 16.

Malezyjska sieć o globalnym zasięgu

MR. DIY to marka, która narodziła się w Malezji dwie dekady temu - w 2005 roku. Zaczynała jako niewielki sklep z narzędziami w Kuala Lumpur, a obecnie liczy ponad 5 tysięcy placówek na całym świecie. Oferta MR. DIY obejmuje ponad 18 tysięcy produktów z pięciu głównych kategorii: majsterkowanie, wyposażenie domu, artykuły elektryczne, biurowe i sportowe, a także akcesoria różnego rodzaju – od zabawek po kosmetyki i biżuterię.