Obława za Sebastianem przypominała kino akcji. Wiemy, ile grozi zakapiorowi z Aleksandrowa

Ofiary umierały w niewyobrażalnym cierpieniu. Tak działał zboczeniec z Torunia. "Wprowadził ciało obce do..."

To nie horror, a rzeczywistość

Sprawą obławy za 37-letnim Sebastianem Ć. żyli nie tylko mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Niektórzy porównywali jego "działania" do scen rodem z Grand Theft Auto. We wtorek (21 marca 2023 r.) 37-latek wszczął awanturę w miejscu zamieszkania, groził partnerce przedmiotem przypominającym broń, a to był zaledwie początek. Horror zgotował doświadczonemu kierowcy.

- Następnie zbiegł z miejsca zamieszkania i w trakcie kursu napadł na taksówkarza. Został zatrzymany po kilku godzinach przez aleksandrowskich policjantów - informuje asp. Marta Błachowicz, oficer prasowa aleksandrowskiej policji.

Czytaj więcej o sprawie! Oto ustalenia dziennikarzy Super Expressu: Groził partnerce i odegrał scenę z GTA na taksówkarzu. Sebastian wpadł po policyjnej obławie. Na jaw wychodzą mroczne fakty

Obława w Aleksandrowie Kujawskim. Zarzuty dla Sebastiana Ć.

- Mężczyzna usłyszał zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, kierowania gróźb, naruszenie miru domowego, kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz posiadanie broni bez zezwolenia. Grozi mu nawet do 12 lat pozbawienia wolności - informuje nas asp. Marta Błachowicz z KPP Aleksandrów Kujawski. Do sprawy będziemy wracać w naszym serwisie.

