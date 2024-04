Odebrał dowód osobisty. Zamiast na wódkę, poszedł zapisać się na żużel

Jacka Krzyżaniaka na pewno nie trzeba przedstawiać kibicom z Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego. Kiedyś skuteczny żużlowiec, dziś działacz samorządowy. Przy okazji spotkania z Krzyżaniakiem, nie mogliśmy pominąć wątku jego młodości. Wiążę się z nim bardzo ciekawa historia, związana z osiemnastymi urodzinami.

Panie Jacku, co Pan zrobił, gdy skończył Pan 18 lat? - zapytał nasz dziennikarz.

Pierwsze co zrobiłem to poszedłem zapisać się na żużel. Tata, który sam był żużlowcem, nie chciał bym jeździł na żużlu. Mama wręcz była przeciwniczką tego. Ona nie wyrażała zgody na to, abym wcześniej wsiadł na motor - odpowiedział Krzyżaniak.

Jak widać na załączonym obrazku, to nie wypicie napoju wysokoprocentowego było priorytetem, ale uprawianie ukochanego sportu. Dzięki temu Jacek Krzyżaniak mógł świętować m.in. triumf w IMP w 1997 roku.

Wybory 2024. Żużlowcy popierają Zaleskiego, prezydentki Gulewskiego

To już tradycja, że sportowcy startują do Rady Miasta Torunia z list bezpartyjnego komitetu wyborczego Michała Zaleskiego. Radnym nowej kadencji będzie Jan Ząbik. Jacek Krzyżaniak tym razem nie dostał się do rady, ale nadal popiera obecnego gospodarza grodu Kopernika.

- Toruń wiele zawdzięcza panu prezydentowi. To, co on zrobił dla żużla w Toruniu to mistrzostwo świata. Ten stary stadion trzeba by było remontować. Kosztowało by to sporo pieniędzy. On wymyślił, że sprzeda grunt razem ze stadionem i wybuduje Motoarenę. Dzięki temu mamy Grand Prix w naszym mieście. Szkoda, że na Motoarenie nie ma takiej atmosfery, jak była na starym stadionie. Za dużo jest w nim betonu - mówi i zaczyna się śmiać Jacek Krzyżaniak i oczywiście nawiązuje do zarzutów o "betonowanie miasta", kierowanych do prezydenta Zaleskiego.

Jan Ząbik również zachęca do oddawania głosów na prezydenta Zaleskiego. Przypomnijmy, że w Toruniu druga tura wyborów odbędzie się 21 kwietnia. Zmierzą się w niej wspominany Zaleski jeszcze do niedawna jego zastępca Paweł Gulewski (KO). Tego drugiego poparły partyjne koleżanki Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska i Hanna Zdanowska, prezydentka Łodzi. Obie panie wygrały w swoich miastach w pierwszej turze. Miały ogromną przewagę.

