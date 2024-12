Ojciec Rydzyk jest ich stałym klientem. Może liczyć na konkretne zniżki

Spis treści

Ojciec Rydzyk zaprasza na urodziny Radia Maryja

Ojciec Tadeusz Rydzyk myśli obecnie przede wszystkim o 33. urodzinach Radia Maryja. 7 grudnia do grodu Kopernika przyjedzie liczne grono zwolenników katolickiej rozgłośni. - Halę w Toruniu ponownie wypełnią słuchacze od lat mocno zaangażowani w obronę dobrego imienia Radia - czytamy na stronie Radia Maryja. Najważniejszym punktem imprezy będzie uroczysta msza święta w Arenie Toruń. Ten obiekt kojarzony jest m.in. z Halowy Mistrzostwami Europy w lekkoatletyce, koncertami gwiazd i różnego rodzaju wystawami. Raz do roku Arena wypełnia się gośćmi zakonnika. Modlitwa to jedno, ale mogą oni liczyć również m.in. na pyszne jedzenie.

Rydzyk jest stałym klientem. Za wynajem Areny Toruń zapłaci mniej

Wynajem Areny Toruń nie jest tanie, ale ojciec Rydzyk i jego ludzie robią to regularnie. Z tego tytułu mogą zaoszczędzić konkretne pieniądze. Szczegóły przekazał prezes Toruńskiej Infrastruktury Sportowej w rozmowie z lokalnym serwisem "Oto Toruń".

Za dzień korzystania z obiektu trzeba zapłacić 60 tys. zł. Do tego dochodzą koszty innych usług - rozstawianie krzeseł, zaciemnianie hali czy parking podziemny. Jeżeli podmiot pojawia się u nas regularnie - rok do roku - to może liczyć na 10 proc. upustu - powiedział Adam Banaszak, prezes TiS, cytowany przez ototorun.pl.

Urodziny Radia Maryja i zamknięte ulice

Impreza ojca Rydzyka wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców Torunia. MZD podaje, że kierowcy jadący ul. Legionów w godzinach od 7:00 do około godziny 13:00 nie będą mogli skręcić w ul. Żwirki i Wigury, w kierunku ul. Grudziądzkiej. Zalecany dojazd od strony północnej ul. Grudziądzkiej.

Utrudnienia w ruchu mogą wystąpić na Drodze Starotoruńskiej. W godzinach 9:00 - 12:00 spodziewany jest przyjazd pielgrzymów do znajdującego się w tym miejscu kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

Z kolei na ulicy Bema w godzinach od 9:00 do 19:00 na odcinku od ul. Osmańskiego do pl. Hoffmanna będą występowały czasowe utrudnienia w ruchu, związane z zatrzymywaniem się autobusów dowożących uczestników na uroczystości. Dodatkowo na ul. Bema od ul. Osmańskiego do wjazdu do Kauflandu wyłączony będzie z ruchu prawy pas ruchu.