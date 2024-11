Młodziutcy Emilia i Michał zginęli na A2. Proces ich przyjaciółki stoi w miejscu. Co się dzieje ze świadkiem?

Katolicka rozgłośnia Radio Maryja została założona w grudniu 1991 roku. Z prostej matematyki wynika, że pod koniec bieżącego roku jej zwolennicy będą świętować 33. urodziny stacji. Punktem kulminacyjnym uroczystości będzie msza święta z metropolitą krakowskim arcybiskupem Markiem Jędraszewskim. Do Areny Toruń przyjadą sympatycy ojca Rydzyka z różnych rejonów naszego kraju. Jak donosił reporter "Super Expressu" - redemptorysta swego czasu podbijał ich serca m.in. za pomocą... bigosu. Także i tym razem goście Radia Maryja będą mogli liczyć na ciepłe posiłki. Na miejscu będzie można kupić pamiątki, nie zabraknie również błogosławieństwa od ojca Rydzyka.

Ojciec Rydzyk musi zapłacić za wynajem Areny Toruń. Znamy cenę

Tadeusz Rydzyk musi sięgnąć głęboko do portfela - ustalił lokalny portal "Oto Toruń". Dziennikarz tego serwisu przekazał, że po raz pierwszy mógł liczyć na konkretną odpowiedź ze strony Toruńskiej Infrastruktury Sportowej.

Za dzień korzystania z obiektu trzeba zapłacić 60 tys. zł. Do tego dochodzą koszty innych usług - rozstawianie krzeseł, zaciemnianie hali czy parking podziemny. Jeżeli podmiot pojawia się u nas regularnie - rok do roku - to może liczyć na 10 proc. upustu - przekazał Adam Banaszak, prezes TIS, cytowany przez ototorun.pl.

Choć torunianie narzekają m.in. na zamknięte ulice przy okazji urodzin Radia Maryja, to jednak frekwencyjnie impreza się broni. Liczba gości podawana jest w grubych tysiącach, a wśród uczestników na pewno będziemy mieli prawicowych polityków. Jest niemal pewnym, że w Arenie Toruń nie pojawi się prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Nie będę brał udziału w uroczystościach, związanych z rocznicami Radia Maryja - powiedział nam w kwietniu, gdy szykował się do drugiej tury wyborów.

Urodziny Radia Maryja w "Super Expressie"

W naszym serwisie co roku publikujemy najważniejsze informacje, związane z dniem urodzin Radia Maryja. Przeczytacie u nas o utrudnieniach dla mieszkańców, a 7 grudnia będziemy na bieżąco omawiać wydarzenia i komentarze, dotyczące głośnej tej imprezy. Nie zabraknie również fotorelacji, z uwzględnieniem najważniejszych polityków, obecnych w Arenie Toruń. Pod tekstem znajdziecie galerię z 32. urodzin Radia Maryja. Zobaczcie, jak ojciec Rydzyk świętował je wraz z fanami.

