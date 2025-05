i Autor: Shutterstock, PAP/Jarek Praszkiewicz, East News, PAP/Darek Delmanowicz

Wybory 2025

Ojciec Rydzyk zabrał głos przed drugą turą. Wymowne słowa. Zwraca uwagę tylko na jedno

Mariusz Korzus | Konsultacja: eitor 10:12 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ojciec Tadeusz Rydzyk ma wielu zwolenników. Nie dość, że może liczyć na nich datki, to jeszcze często wpływa na ich wybory. Wielkimi krokami zbliża się II tura wyborów prezydenckich. Dyrektor katolickiej rozgłośni może poczuć się urażony. Gdy popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki był w Toruniu, to nie odwiedził Radia Maryja, tylko lidera Konfederacji Sławomira Mentzena. Czy to coś zmienia w podejściu Rydzyka do wyborów?