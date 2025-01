Opuszczony dworzec zmienił się w melinę i straszy mieszkańców. Po latach nastąpił przełom

Dworzec Toruń Północny. Bogata historia

Zdewastowane, niebezpieczne, pełne bezdomnych i agresywnej młodzieży - tak torunianie opisywali w rozmowie z naszym reporterem teren Dworca Toruń Północny. A nie zawsze tak było! Dworzec Północny został otwarty w 1910 roku. W latach świetności była to duża stacja przeładunkowa. Historię Dworca Północnego w Toruniu opowiedział nam ekspert Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu Winicjusz Drozdowski. - Były tu połączenia kolejowe do Czarnowa, Chełmna (potem stacja Olek), Unisławia Pomorskiego, jeszcze do początku lat 90. Później jeszcze, przez kilka lat, dworzec pełnił rolę stacji towarowej - wspominał. Zachęcamy do przeczytania archiwalnego materiału. Dalszy ciąg tego artykułu znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Dworzec Toruń Północny zaczął straszyć

- Miejsce od lat jest zdewastowane i niszczeje coraz bardziej. Ale też odwiedzane, głównie przez okoliczne dzieciaki albo bezdomnych - przyznawali mieszkańcy pobliskich domów, których w 2019 przepytywała nasza reporterka. Opuszczony dworzec wypełnił się agresywnymi ludźmi i takich przypadków było bardzo dużo. Podczas naszej "wizyty" na tamtym terenie byliśmy obserwowani. Spojrzenia bynajmniej nie należały do przyjaznych. Do tego teren wokół budynku był mocno zarośnięty krzakami. Ledwo było go widać z ulicy Harcerskiej, peronu wcale, a tory były pochowane wśród wysokich traw.

Czy nadejdą lepsze dni dla gruntu przy Szosie Chełmińskiej 178A i okolicy? Kiedy niektórzy zdążyli stracić nadzieję, pojawiło się światełko w tunelu. A to za sprawą deklaracji marszałka Piotra Całbeckiego, który ma ambitne plany.

Muzeum szansą dla Dworca Północnego w Toruniu

Dworzec Północny znalazł się w rękach samorządu województwa. Dzięki porozumieniu gminy miasta Toruń, Spółki PKP i Województwa Kujawsko-Pomorskiego, został przekazany w ramach darowizny. - Powstanie mini muzeum kolejnictwa i będziemy organizować stamtąd transport turystyczny. Mamy już eksponaty, które chcemy tam ulokować - zdradził marszałek Piotr Całbecki.

Nie będziemy obsługiwać pasażerów w regularnych połączeniach. Częściowo przeniesiemy w tamto miejsce piękny zestaw zabytkowy, który obecnie stoi na Dworcu Głównym. Będą organizowane wyjazdy ekologicznym parowozem. Przywracamy temu miejscu formę, jaka kiedyś tam była, choć funkcja będzie inna - dodał Całbecki.

Mieszkańcy Torunia już nie mogą się doczekać efektów prac. Będziemy do nich wracać w naszym serwisie.