Pogoda w Toruniu: 24-26 kwietnia 2026. Jaka czeka nas aura?

Pogoda w Toruniu w najbliższy weekend będzie bardzo dynamiczna. Piątek zapowiada się na niemal wiosenny i ciepły, ale kolejne doby przyniosą powrót chłodniejszej aury z deszczem i silnym wiatrem. Różnica temperatury między początkiem a końcem weekendu będzie wyraźnie odczuwalna i wyniesie około 8 stopni Celsjusza.

Słoneczny i ciepły piątek

Piątek będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu. Termometry w Toruniu pokażą nawet około 18 stopni Celsjusza. Niebo ma być bezchmurne, co w połączeniu z lekkim wiatrem o prędkości około 3 m/s stworzy bardzo przyjemne warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Noc z piątku na sobotę będzie jednak chłodna, z temperaturą spadającą do blisko 4°C.

Sobota: zmiana pogody i silny wiatr

W sobotę pogoda zacznie się zmieniać. Chociaż dzień wciąż będzie dość ciepły, z temperaturą sięgającą około 16°C, to da o sobie znać znacznie silniejszy wiatr. Jego prędkość wzrośnie do około 7 m/s, co sprawi, że odczuwalna temperatura może być niższa. Mimo prognozowanego bezchmurnego nieba, mogą pojawić się przelotne, niewielkie opady deszczu.

Wyraźne ochłodzenie w niedzielę

Niedziela przyniesie do Torunia zapowiadane ochłodzenie. Maksymalna temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 10 stopni Celsjusza, co będzie stanowić duży kontrast w porównaniu z piątkiem. Dodatkowo niebo zasnuje się chmurami, a opady deszczu staną się bardziej prawdopodobne i nieco intensywniejsze niż dzień wcześniej. Utrzyma się też dość silny wiatr, wiejący z prędkością blisko 6 m/s. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie najzimniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do zaledwie 2°C.

Jaki weekend w Toruniu?

Piątkowa, słoneczna aura będzie sprzyjać wszelkim aktywnościom na świeżym powietrzu, takim jak spacery po parkach czy nadbrzeżnych bulwarach. To najlepszy moment na dłuższą wycieczkę rowerową. Z kolei w sobotę i niedzielę, ze względu na silny wiatr i możliwość opadów, warto rozważyć spędzenie czasu w miejscach osłoniętych od wiatru. Chłodniejsza aura może być też okazją do odwiedzenia kawiarni czy obiektów kulturalnych.

Dane pogodowe: OpenWeather

