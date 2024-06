Tropikalny upał, ale również gwałtowne burze. Pogodowy alarm dla Torunia

Upały i burze atakują Toruń. Prognoza pogody ekspertów

Temperatury powyżej 30 stopni Celsjusza to scenariusz, do którego mieszkańcy Torunia zdążyli się już przyzwyczaić. Zdaniem eksperta i właściciela serwisu pogodawtoruniu.pl Rafała Maszewskiego, najgoręcej będzie w niedzielę (ostatni dzień czerwca). Słupki rtęci pokażą nawet 33 stopnie. Potwierdzają to również przedstawiciele cenionego działu pogodowego Interii oraz synoptycy z IMGW. Niestety, tropikalny upał to nie jedyny problem, z jakim zmierzą się mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego.

- W piątek będzie gorąco, ale po południu i wieczorem możliwy jest przelotny deszcz i burza - alarmuje Rafał Maszewski. - Warunki biometeorologiczne z uwagi na odczucie gorąca będą niekorzystne - dodaje klimatolog. Warto śledzić ostrzeżenia IMGW i komunikaty Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na konkretne ochłodzenie przyjdzie nam poczekać do 1 lipca. Wówczas temperatury maksymalne osiągną 22-23 stopnie Celsjusza.

Upały - jak się przed nimi bronić?

Porady na upalne dni pojawiły się m.in. na stronie Urzędu Miasta Torunia. Warto się do nich stosować!

ogranicz przebywanie w pełnym słońcu,

pij dużo niegazowanej wody,

jeśli nie musisz, nie wychodź z domu,

noś nakrycie głowy,

stosuj kremy z filtrem UV,

unikaj wysiłku fizycznego,

nie zostawiaj dzieci i zwierząt w aucie,

nie pij alkoholu, bo odwadnia organizm,

w ciągu dnia zamknij i zasłoń okna,

noś lekką i przewiewna odzież

O ostrożność apelują również policjanci. Przy upałach nietrudno o błąd, wynikający ze zmęczenia.