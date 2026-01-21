Czad odebrał im życie. Wzruszające słowa księdza nad czterema urnami. "Była znakomitą matką"

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2026-01-21 10:00

W środę, 21 stycznia, w kościele w Górnych Wymiarach odbywa się pogrzeb Zuzanny i jej trójki dzieci. Wierni i bliscy zgromadzili się, by pożegnać matkę i jej ukochane dzieci, które straciły życie w dramatycznych okolicznościach w Chełmnie.

Kościół w Górnych Wymiarach jest dziś wypełniony po brzegi. Przy ołtarzu ustawiono cztery urny – matki i trojga dzieci: Nikoli, Oliwii i Mikołaja. Wnętrze świątyni wypełnia cisza, przerywana tylko cichymi szlochami i szeptami osób pogrążonych w żalu. Wszyscy są przygnieceni tragedią, jaka dotknęła rodzinę.

Wśród uczestników pogrzebu są najbliżsi Zuzanny i dzieci. Wzruszenie jest ogromne – mieszkańcy wspominają Zuzannę jako osobę zawsze uśmiechniętą, dbającą o swoje dzieci i oddaną rodzinie.

Mamy prawo do smutku, mamy prawo do łeż i żalu. Mamy także prawo do nadziei. Zuzanna była znakomitą matką. Apeluję, módlmy się za ich dusze - mówił podczas kazania ksiądz i poprosił o utworzenie wianuszka intencji za zmarłych. 

Tragedia w Chełmnie! Matka i trójka dzieci nie żyją po zatruciu czadem
„Zawsze taka uśmiechnięta była. Szczęścia nie miała do mężczyzn, a o dzieci dbała jak tylko mogła. Widywaliśmy, jak chodzili z pieskiem na spacer. Te dziewczynki takie uśmiechnięte chodziły” – wspominali sąsiedzi Zuzanny.

Dramatyczne wydarzenia, do których doszło w czwartek, 15 stycznia, wstrząsnęły Chełmnem. W mieszkaniu przy ul. Stare Planty zmarła 31-letnia Zuzanna oraz jej troje dzieci – Nikola (✝11 l.), Oliwia (✝7 l.) i Mikołaj (✝2 l.). Wszystko wskazuje na zatrucie tlenkiem węgla – "cichym zabójcą", który szczególnie w sezonie grzewczym zbiera śmiertelne żniwo.

Dwójka starszych dzieci od poniedziałku, 12 stycznia, nie pojawiała się w szkole. Nie było również żadnego kontaktu z ich matką. Zaniepokojona siostra kobiety zadzwoniła pod numer 112. Na miejsce przyjechali policjanci, a gdy nikt nie otwierał drzwi, wezwano straż pożarną. Czujniki strażaków natychmiast zasygnalizowały przekroczone normy tlenku węgla.

Widok, który zastali ratownicy po wejściu do mieszkania, był wstrząsający. Dzieci leżały w łóżkach, a matka na korytarzu. W lokalu znajdował się także pies. Warunki były skrajnie niebezpieczne – życie całej rodziny wygasło w ciszy, bez szans na ratunek.

Jak uniknąć zatrucia czadem?
