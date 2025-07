Posypały się nagrody, poleciały łzy wzruszenia. Uroczysta gala z wielkimi gwiazdami w Toruniu

23. MFF BellaTOFIFEST. Posypały się nagrody

Wszystko dobre, co się dobrze kończy - 23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy BellaTOFIFEST przeszedł do historii. W piątek (4 lipca 2025 r.) z publicznością spotkał się Kazik Staszewski, a później miała miejsce uroczysta Gala Zamknięcia. Jednym z jej elementów był koncert wspominanego Kazika z zespołem. Artysta wykonał 16 utworów, w tym takie hity jak "Tata dilera", "Spalam się", "Legenda ludowa", czy "Twój ból jest lepszy niż mój".

Podczas finałowej gali nagrody odebrali:

Mirosław Baka i Kazik Staszewski - Złoty Anioł za niepokorność twórczą,

Agnieszka Dulęba-Kasza - Nagroda Filmowa Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego im. Poli Negri dla Aktorki

Katarzyna Warnke - Nagroda Prezydenta Miasta Torunia FLISAK.

- Myślę, że niepokorność twórcza, jeśli postarać się to dobrze kojarzyć, to jest to, o czym śpiewa Frank Sinatra w piosence "My Way". Przez życie, czy przez zawód, trzeba iść konsekwentnie swoją drogą. Nie można być taką chorągiewką, bo wtedy aktor staje się taki skostniały, gubi swoją osobowość. Nie kojarzyłbym natomiast tej niepokorności, za którą mnie nagrodzono, z konkretnymi rolami - powiedział Mirosław Baka w rozmowie z naszym dziennikarzem.

- Na tym festiwalu jest kapitalna atmosfera. Uwielbiam Toruń. Mówi się, że to mały Kraków, ale ma tę przewagę, że nie ma tłumu angielskich turystów. Starówka jest po prostu cudowna. Festiwal jest okazją do spotkania ze starymi przyjaciółmi, z którymi akurat dawno się filmu nie robiło. Poznaje się też fajnych i ciekawych ludzi - dodał w rozmowie z "Super Expressem".

Kazik podczas gali dziękował Mirosławowi Bace za przemówienie, które go zainspirowało. - Dobrze się stało, bo wcześniej nie miałem niczego przygotowanego - śmiał się legendarny muzyk.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z Gali Zamknięcia 23. MFF BellaTOFIFEST. Zapraszamy do obejrzenia materiałów Piotra Lampkowskiego!

Poznaliśmy zwycięzców Tofifest 2025

Przedstawiciele jury tegorocznej edycji festiwalu podkreślali, że mieli bardzo trudne zadanie, bo poziom filmów był bardzo wysoki i niełatwo było wskazać zwycięzcę. Ostatecznie triumfatorem został Bálint Szimler, twórca filmu „Lesson Learned”.

- Nagrodę główną otrzymuje odważny, bolesny, a jednocześnie pełen humoru film, w którym szkoła jest przerażającym mikrokosmosem opresji i manipulacji. Precyzyjnie stworzona alegoria przemocowego systemu społecznego i politycznego, który niszczy i dehumanizuje. Zachwyciła nas oryginalna forma, precyzyjne opowiadanie i doskonałe kreacje aktorskie. Tragikomiczny ton sprawia, że opowieść o tym, jak łatwo zniszczyć człowieka, staje się jeszcze bardziej bolesna - argumentowali wybór członkowie jury ON AIR, Anna Maliszewska i Tomasz Wasilewski.

W konkursie FROM POLAND zwycięzcę - „Pod szarym niebem" - wybrała publiczność. - Prawdopodobnie będę płakać. Ostrzegam, tak już mam! Nie spodziewałam się, że tak to będzie i trochę brakuje mi słów. Dziękuję każdej osobie, która przyczyniła się do powstania tego filmu. Doceniam to w sposób szczególny, gdyż w kraju, którego historię opowiada, nie byłoby to możliwe - powiedziała zwyciężczyni, Mara Tamkovich.

- Dziękuję Media Corporation, producentowi filmu, że w niego uwierzyli. Dziękuję też Szkole Wajdy. Dziękuję aktorkom i aktorom, którzy włożyli w ten film całe swoje serce. Ta nagroda, jak każda, którą dostaje ta produkcja, należy się nie tylko nam, ale także osobom, które pozwoliły nam opowiedzieć swoją historię - podkreśliła artystka.

Na 23. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym BellaTOFIFEST po raz pierwszy wręczono również Nagrodę im. Ryszarda Bugajskiego dla najlepszego reżysera filmu w Konkursie Polskim - trafiła ona do rąk Moniki Majorek, twórczyni „Innego końca nie będzie". - To dla mnie duży zaszczyt, żeby odebrać nagrodę imienia tak wspaniałego reżysera. Jest to dla mnie bardzo symboliczne, że twórcy z większym dorobkiem zwracają się do tych z mniejszym, który dopiero budujemy - podkreśliła Majorek.

- Jest to piękne, jest to bardzo znaczące. Dziękuję także twórcom i organizatorom tego festiwalu za stworzenie miejsca, gdzie rozmowy z publicznością są naprawdę bardzo szczere, długie i pozostają w głowie przez cały dzień - dodała.

Jury w składzie: Gabriela Muskała, Jowita Budnik, Anna Maliszewska, Andrzej Konopka, Piotr Trojan i Tomasz Wasilewski przyznało również trzy wyróżnienia dla twórców filmów „Wierzymy Ci", „Manas" i „Christy".

Dyrektorka festiwalu Kafka Jaworska dziękowała całej ekipie, która pracowała przy imprezie. W podobnym tonie wypowiadali się m.in. marszałek województwa Piotr Całbecki i prezydent Torunia Paweł Gulewski. Lokalni politycy, artyści, dyrekcja 23. MFF BellaTOFIFEST - wszyscy zgodnie przyznawali, że już odliczają dni do kolejnej edycji.