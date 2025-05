Powrót z interwencji zamienił się w walkę o życie kobiety! Wspaniała postawa świadków

Toruń: Wracali z interwencji, pomogli ratować kobietę

To nie był spokojny piątek, ale stróże prawa wykazali się profesjonalizmem i opanowaniem. Rzeczniczka KMP w Toruniu poinformowała nas, że w miniony piątek (2 maja 2025 r.) około godziny 16:30 na rogu ulic Strumykowej i Przedzamcze w Toruniu, policjanci ze Śródmieścia, wracający z wcześniejszej interwencji, zauważyli grupę osób zgromadzonych na chodniku. Gdy podjechali bliżej, dostrzegli nieprzytomną kobietę, której resuscytację przeprowadzali dwaj przypadkowi przechodnie.

Funkcjonariusze ustalili, że pogotowie ratunkowe zostało już wezwane, więc również przystąpili do działania. Nie było nawet minuty do stracenia. Jak się okazało, mężczyźni, którzy wcześniej rozpoczęli masaż serca byli - przypadkowo będącymi w pobliżu - lekarzami.

Dzięki temu, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, poszkodowana od razu uzyskała profesjonalną pomoc. Prowadzący resuscytację mężczyzna był już wyczerpany, zastąpił go więc sierżant Bartosz Blank, natomiast posterunkowa Malwina Wantuch zabezpieczała miejsce akcji ratunkowej i dbała o bezpieczeństwo otoczenia - zrelacjonowała asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu.

Świadkowie i policjanci uratowali jej życie

Dzięki szybkiej i skutecznej pomocy udzielonej przez lekarzy i policjanta, wspominana wyżej kobieta odzyskała funkcje życiowe. Po kilku minutach od przyjazdu funkcjonariuszy, na miejsce przybyła załoga karetki pogotowia, która przejęła poszkodowaną. Jak ustalili policjanci, 54-letnia mieszkanka Grudziądza została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła pilny zabieg, ratujący jej życie i zdrowie. - W ocenie lekarzy, tylko dzięki prawidłowo przeprowadzonej na Starówce resuscytacji możliwe było w ogóle przetransportowanie chorej i udzielenie jej dalszej pomocy - podkreśliła asp. Dominika Bocian.

- Ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest nie tylko empatia i reagowanie na to co się dzieje w naszym otoczeniu, ale także praktyczne umiejętności. Policjanci, w czasie szkolenia podstawowego zdobywają wiedzę dotyczącą udzielania pomocy przedmedycznej. Później wielu z nich korzysta z możliwości kontynuowania nauki poprzez specjalistyczne kursy pierwszej pomocy, niektórzy zostają także ratownikami. Umiejętność udzielenia pierwszej pomocy może być przydatna nie tylko w służbie. Czas do przyjazdu karetki pogotowia jest bezcenny, po odpowiednim przygotowaniu, możemy go wykorzystać ratując komuś życie - podsumowała oficer prasowa KMP w Toruniu.

Nad tekstem prezentujemy film, który został zamieszczony na stronie toruńskiej komendy. Zobaczcie, jak wyglądało piątkowe zdarzenie z perspektywy mundurowych!

