Późną nocą wybiegną na ulice Torunia. Ważny apel do mieszkańców

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-05 14:22

Ważne informacje dla mieszkańców Torunia i gości. Na 6 czerwca (sobota) zaplanowano kolejną edycję "Nocnej Dychy Kopernika". - Organizatorzy apelują do mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę biegu - przekazuje MZD.

Nocna Dycha Kopernika w Toruniu

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Autor: Sandra Zagrabska / nadesłane Nocna Dycha Kopernika w Toruniu

Toruń: Nocna Dycha Kopernika już 6 czerwca. Komunikat MZD

"Nocną Dychę Kopernika w Toruniu" organizuje Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Maraton Toruński. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 22:00 do 23:30 i zgromadzi miłośników biegania z całego regionu. - Na potrzeby organizacji zawodów wydano zgodę na szczególne wykorzystanie dróg publicznych znajdujących się na trasie biegu. Uczestnicy będą mogli rywalizować na dystansach 10 km oraz 5 km, prowadzących przez najbardziej charakterystyczne miejsca miasta - przekazuje Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa MZD w Toruniu i dodaje szczegóły:

  • Trasa biegu na 10 km rozpocznie się przy Centrum Handlowym Atrium Copernicus przy ul. Żółkiewskiego. Następnie zawodnicy pobiegną ulicami: Żwirową, Wschodnią, Szosą Lubicką, Lubicką, Traugutta oraz Bulwarem Filadelfijskim. Dalej trasa prowadzić będzie w kierunku toruńskiej Starówki ulicami Mostową i Łazienną, ponownie Bulwarem Filadelfijskim, przez Ślimak Getyński i Most Drogowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po nawrocie przy ul. Dybowskiej uczestnicy będą kontynuować bieg trasą wspólną z dystansem 5 km.
  • Bieg na dystansie 5 km przebiegać będzie od Mostu im. J. Piłsudskiego, wałem przy ul. Dybowskiej, następnie przez most w kierunku Doliny Marzeń, Bulwarem Filadelfijskim, ulicami Chopina, Bydgoską, Rybaki, Matejki i Bema. Meta zawodów zlokalizowana będzie na Stadionie Miejskim.

- Organizatorzy apelują do mieszkańców i kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb porządkowych i osób zabezpieczających trasę biegu. W czasie trwania wydarzenia mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym na wskazanych ulicach. Serdecznie zapraszamy mieszkańców Torunia do kibicowania zawodnikom i wspólnego uczestnictwa w tym wyjątkowym, nocnym święcie sportu - podkreśla rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Za zdjęcie z imprezy dziękujemy Sandrze Zagrabskiej, jednej z uczestniczek imprezy z 2025 roku!

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