Pokazał nagranie z nastoletnią Mają Chwalińską! Co za reakcje w sieci! Nie sposób się nie uśmiechnąć

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-06-05 10:11

Maja Chwalińska rozkochała w sobie tysiące Polaków. Reprezentantka Polski powalczy o wielkoszlemowy tytuł. Jest już w finale Rolanda Garrosa, a w sobotę ma szansę spełnić marzenie wszystkich tenisistów. Dziennikarz lokalnego oddziału TVP Hubert Malinowski pokazał nagranie z 14-letnią Chwalińską. Tylko jej posłuchajcie i popatrzcie na ten uśmiech!

Maja Chwalińska w finale French Open na kortach Rolanda Garrosa

To jedna z największych, jeśli nie największa sensacja w polskim sporcie w 2026 roku. W sobotę cały kraj wstrzyma oddech, gdy Maja Chwalińska powalczy w finale French Open. Sukces 24-latki z Dąbrowy Górniczej docenił m.in. TVN, który pokaże starcie z Mirrą Andriejewą na głównym kanale. Początek spotkania ok. godziny 15:00. Nie ma co ukrywać, obok Kacpra Tomasiaka to historia z tego roku, którą będziemy wspominać latami. Relację, zdjęcia i wszystko co istotne o Chwalińskiej przeczytacie w sportowym oddziale "Super Expressu"

- Nie mam słów, bo tyle razy byłem na skraju załamania nerwowego, żeby to wyszło. Chciałem tylko rundę lub dwie, żeby żyć normalnie i nie chodzić, prosić o przetrwanie. Teraz chyba to wszystko ze mnie schodzi. Tego się nie da opisać. Chyba pójdę do Częstochowy na kolanach - mówił po półfinale poruszony Piotr Szczypka, menedżer Chwalińskiej przed kamerami Eurosportu.

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami!

Maja Chwalińska
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Pokazał nagranie z 14-letnią Mają Chwalińską. Tak wyglądała w Toruniu

Maja Chwalińska przebyła niesamowitą drogę. W ostatnich latach zmagała się z depresją. Jest inspiracją do pokolenia. Pokazuje młodym ludziom, że można pokonać przeszkody i dotrzeć na sam szczyt. Już w sobotę cała Polska będzie jej kibicować w walce o przejście do historii Rolanda Garrosa. Mało kto wie, że swoje pierwsze zwycięstwo Chwalińska wywalczyła w Toruniu, podczas turnieju Bella Cup. Nagranie z 2016 roku pokazał Hubert Malinowski, dziennikarz TVP3 Bydgoszcz. Stacja przekazała je również na swoim profilu. Nie sposób się nie uśmiechnąć!

Na pewno szczęście, że udało mi się wygrać swój pierwszy mecz w profesjonalnym tenisie. Na pewno nie będę tego jakoś przeżywała. Wiadomo, że jutro mam kolejny mecz i będę robiła wszystko, by go wygrać. Wiem, że otworzyłam sobie zdobycz punktową, ale będę chciała zdobyć jak najwięcej tych punktów. W tenisie najważniejsza jest głowa i nad tym spędzałam dużo czasu z trenerem i rodzicami. Nie jestem jakiś gigantem i nie mam warunków, żeby grać jak np. Szarapowa albo Williams. Stawiam na różnorodny tenis - mówiła uśmiechnięta Chwalińska w rozmowie z Malinowskim.

Zobaczcie wspominane wyżej nagranie, które wywołało lawinę pozytywnych reakcji w internecie!

W 2018 roku 16-letnia Chwalińska osiągnęła w Toruniu wielki sukces. W duecie z Katarzyną Kawą wygrała turniej Bella Cup w grze podwójnej. W tym samym roku rodaczka pokonała ją w turnieju singlistek.

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