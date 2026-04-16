Ta zmiana rozładuje korki w centrum Torunia! Znamy szczegóły inwestycji

Konrad Marzec
Maria Nowak
2026-04-16 13:48

Na kierowców z Torunia i gości czekają kolejne roboty drogowe. Tym razem chodzi o ulicę Kraszewskiego, gdzie powstanie prawoskręt. Ma zastąpić miejsce dla taksówek, a zmiana powinna zmniejszyć korki w godzinach szczytu. Czy kierowcy, skręcający w kierunku mostu im. Piłsudskiego wreszcie odetchną?

Toruń: Prawoskręt zamiast postoju taksówek w centrum miasta

Większość kierowców doskonale kojarzy ulicę Kraszewskiego, w pobliżu popularnego hotelu. Obecnie znajduje się tam postój taksówek. Tuż przy nim jest pas do skrętu w prawo i jednocześnie do jazdy prosto. W związku z tym, jadący prosto siłą rzeczy blokują tych, którzy zmierzają w kierunku mostu Piłsudskiego. Wygląda na to, że niebawem Torunianie doczekają się ważnej zmiany. Postój taksówek ma być dyslokowany, a w jego miejsce powstanie wyczekiwany pas do skrętu w prawo. 

W lutym miasto ogłosiło przetarg, niedawno wyłoniono firmę, która w najbliższych tygodniach ruszy z pracami. - Umowa została podpisana, obecnie wykonawca organizuje zaplecze budowy. Mamy taką sytuację, że jedno, czy dwa drzewa są w kolizji z dobudową prawoskrętu. Drzewa będą dyslokowane przez Wydział Środowiska i Ekologii. Przesadzone będą sobie dalej rosnąć - powiedziała dziennikarce Radia ESKA Toruń Agnieszka Kobus-Pęńsko, rzeczniczka prasowa MZD w Toruniu.

- Po zakończeniu tego procesu przystąpimy do robót budowlanych. Na ten moment wykonawca pracuje nad zapleczem, przygotowuje harmonogram prac i organizację ruchu, którą będzie chciał wdrożyć na czas robót. Oczywiście o utrudnieniach będziemy informować na bieżąco - wyjaśnia rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg.

Kolejne inwestycje drogowe w Toruniu

Termin rozpoczęcia prac na ulicy Kraszewskiego nie jest jeszcze znany. To nie jedyna inwestycja, którą w kwietniu chwalił się MZD. 8 kwietnia ogłoszony został przetarg na remont ul. Gałczyńskiego i ul. Okólnej. Co tam się zmieni?

  • Ulica Gałczyńskiego remontowana będzie na odcinku od Trasy Staromostowej do ul. Matejki. Inwestycja obejmie modernizację jezdni  i przyległej infrastruktury pieszej oraz parkingowej, a także prace związane z sieciami podziemnymi i oświetleniem drogowym. Ulica Gałczyńskiego ma zyskać nową, bezpieczniejszą i wygodniejszą nawierzchnię.
  • Z kolei na ul. Okólnej planowany jest remont na odcinku od ul. Łódzkiej do ul. Podgórskiej oraz budowa nowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Strzałową.
