Mieszkańcy Torunia dobrze pamiętają piątek (9 lutego 2024), ponieważ protest rolników przyniósł mnóstwo utrudnień na terenie grodu Kopernika i okolic. Przedstawiciele branży rolniczej nie zamierzają się zatrzymywać. Przed nami kolejna akcja protestacyjna. Rolnicy mają zamiar całkowicie zablokować drogi, uwzględnią jednak tzw. "korytarze życia". Start we wtorek (20 lutego 2024). Początek w różnych godzinach, ale najwcześniej będzie to godz. 1:00 w nocy. Akcja będzie trwała 48 godzin - przeważnie do wczesnych godzin porannych 22 lutego. Na szczęście możemy się przygotować na utrudnienia, ponieważ poznaliśmy szczegóły z odpowiednim wyprzedzeniem.

Protest rolników w Toruniu i okolicach 20-22 lutego 2024. Szczegóły i mapy

Według danych z 16 lutego 2024 roku protesty rolników odbędą się w:

na DK 15 - od Gronowa do Grębocina do skrzyżowania z DW 552,

węzeł autostradowy - wjazdy na autostradę A1 z DK 80,

Lubicz Dolny - skrzyżowanie DK 10, DK 80 z DW 552 i ul. Mostową,

Dąbrowa Chełmińska - skrzyżowanie DW 551 z DP 1601C i 1543C,

Zławieś Wielka - skrzyżowanie DK 80 z DW 546.

- To tylko wstępne dane. Będziemy uzupełniać je na bieżąco w miarę przekazywanych nam informacji. Rolnicy będą głównie blokować drogi dojazdowe w zaznaczonych na mapie punktach - poinformował Marcin Lutowski, dyrektor Wydziału Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia.

- Do tej pory wpłynęło jedno zgłoszenie, dotyczy ono DK91, w którym rolnicy informują, że będą tak jak ostatnio, tj. 09.02.2024 r. przemieszczać się na trasie z Łysomic w kierunku Torunia aż do ronda turbinowego przy ulicach Grudziądzka/Celnicza. Portest ma trwać 24 godziny od 20.02. od godz. 1:00 do godz. 1:00 dnia 21.02.2024 r. Zgłoszono, że w akcji może wziąć około 700 uczestników - przekazał dyrektor.

Protest rolników będziemy relacjonować na bieżąco. W naszym serwisie przeczytacie m.in. o zmianach w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Pod tekstem prezentujemy przydatne mapy, z których dowiecie się, które miejsca lepiej w tych dniach omijać.