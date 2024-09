Przez Toruń przeszła efektowna parada. Takiego zbioru postaci jeszcze nie było

Ja to bym z chęcią powiedziała ludziom, że to nie jest tak, że mamy tutaj tylko fantastykę. Gdy pójdziemy na prelekcję, to często są one naukowe, więc dla każdego jest tutaj coś fajnego. Jak spróbujemy czegoś nowego, to można się zachęcić, więc serdecznie wszystkich zapraszam - mówi nam jedna z uczestniczek Coperniconu.