Przyjechał na "akcję" kradzionym rowerem! 31-latek z Torunia zadziwił policjantów

Włamywacz z Torunia trafił prosto w ręce policji

Oficer prasowa toruńskiej komendy poinformowała nas, że w czwartkową (22 sierpnia) noc funkcjonariusze z Komisariatu Policji Toruń Rubinkowo otrzymali zgłoszenie o niepokojących hałasach przy ulicy Bukowej w Toruniu. Mundurowi natychmiast pojechali na miejsce i zauważyli odjeżdżającego spod pobliskich garaży młodego mężczyznę na rowerze. Gdy ten dostrzegł radiowóz, próbował uciekać, jednak policjanci skutecznie pokrzyżowali jego plany. Okazało się, że 31-latek miał już "przyjemność" spotykać się z funkcjonariuszami.

Zatrzymany przez nich 31-letni mieszkaniec Torunia chwilę wcześniej włamał się do garażu. Funkcjonariusze znaleźli przy nim m.in. elektronarzędzia pochodzące z kradzieży oraz woreczek z zapięciem strunowym z białym proszkiem

- wyjaśnia nam oficer prasowa KMP w Toruniu, asp. Dominika Bocian.

31-latkowi z Torunia grozi 15 lat więzienia

Wstępne policyjne testy wykazały, że znalezione przy mężczyźnie środki to amfetamina. To jednak nie koniec. Po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że był poszukiwany przez toruński sąd nakazem doprowadzenia, miał do odbycia karę 365 dni pozbawienia wolności za przewinienia z przeszłości.

Jakby tego było mało, na włamanie przyjechał skradzionym rowerem. Podejrzany następnego dnia usłyszał zarzuty: włamania, kradzieży roweru oraz posiadania narkotyków. Został następnie przez policjantów doprowadzony do zakładu karnego, zgodnie z sądowym nakazem. W związku z tym, że jest recydywistą, grozi mu surowsza kara, nawet 15 lat pozbawienia wolności, jednak o jej wymiarze zadecyduje sąd.

- dodaje asp. Dominika Bocian.

Policjanci zwracają się do osoby, która utraciła rower widoczny na zdjęciu (zamieszczamy fotografię w galerii) o zgłoszenie się osobiście do Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo lub kontakt telefoniczny pod numerem 47 754 25 70, bądź e-mail: [email protected].