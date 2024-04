Pytamy Pawła Gulewskiego i prezydenta Michała Zaleskiego o inwestycje w Toruniu

Zasady walki o pas mistrza Torunia zostały zaakceptowane przez KWW Michała Zaleskiego i KWW Koalicji Obywatelskiej, który reprezentuje Paweł Gulewski. Tym razem kandydaci, którzy 21 kwietnia zmierzą się ze sobą w II turze wyborów zostali przez nas poproszeni o odpowiedź na pytanie: "Inwestycje w Toruniu. W jakim kierunku powinno pójść miasto?".

Paweł Gulewski, kandydat KO na prezydenta Torunia:

- Stawiam na rozwój! Miasto dla każdego. Piękny i wygodny Toruń. Przyjemny i zielony. Taki mam plan! Rodziny spacerujące wspólnie. Dziadkowie bawiący się z wnuczkami. Uśmiechnięci ludzie. Młodzież uprawiająca sport na osiedlach. I zakochani w Toruniu turyści. Takie miasto będziemy robić!

Inwestycje? Oczywiście. Ulica Olsztyńska. Tramwajem na Lewobrzeże. Bezpieczne ulice. Do tego działamy na osiedlach. Obok Waszych domów. Piękne parki! Place zabaw! Boiska! Miejsca spotkań sąsiadów! To będę robić. Mniej betonu, więcej drzew. Dla ludzi! Cieszmy się piękną pogodą i miłym towarzystwem. Wyjdżmy na spacer z rodziną albo pieskiem.

Autobusy i tramwaje na czas! Prosty rozkład jazdy. Łatwy do zapamiętania dla wszystkich. Czyste przystanki, chodniki i drogi dla rowerów. No właśnie, Toruń wsiada na rower! Ścieżki w całym mieście. Bezpieczne i posprzątane. Na wycieczkę w niedzielę. I codzienną drogę do pracy. A samochody? Najlepiej na bezpiecznych osiedlowych parkingach. Albo na pięknych ulicach miasta.

Rozwój to dobra praca. I dobra płaca! Firmy powstają tam, gdzie ludzie chcą mieszkać. Wygodne i przyjemne miasto, to więcej biznesu! Rozmawiam z biznesem. Rozmawiam z mieszkańcami. Wspólnie ulepszymy Toruń. Firmy są tam, gdzie są dobrzy pracownicy. A gdzie chcą żyć ludzie? W zielonym i ładnym mieście. Tam, gdzie są dobre szkoły dla ich pociech. Tam, gdzie jest dobry szpital. I do lekarza nie ma kolejek. Tam, gdzie jest rozrywka i kultura. Toruń będzie miał to wszystko! Mamy najpiękniejszą starówkę w Polsce. Czas na najlepsze miasto do mieszkania.

Nowoczesny biznes to nasza szansa! Do tego potrzeba super szkół. I takie będą toruńskie szkoły! Młodzi zamiast się nudzić, będą robić fajne rzeczy. Drony, drukarki 3D, małe studia filmowe. Programowanie i sztuczna inteligencja. Najlepszy start dla młodych! A może ktoś z nich założy swój biznes? I zbije fortunę na swoich pomysłach. Może będzie to właśnie Wasza córka lub Wasz syn? Może wnuczka lub wnuczek? Zrobię wszystko, żeby mieli taką szansę.

Mój pomysł na rozwój Torunia? Dobre inwestycje. Piękne i wygodne miasto. Dobrze płatna praca. Łatwy dostęp do lekarza. I fantastyczne super szkoły. To jest ten moment! Uwierzmy w Toruń - odpowiedział Gulewski.

Czekamy na odpowiedź ze strony prezydenta Michała Zaleskiego. Otrzymaliśmy zapewnienie, że takowa wpłynie. Jeśli się pojawi, wówczas zaktualizujemy nasz materiał.

