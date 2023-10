QUIZ. Toruń bez tajemnic. Prawda czy fałsz? Masz 50% szans!

Quiz. Prawda czy fałsz? Sprawdź, czy wiesz wszystko o Toruniu! Pytanie 1 z 10 Prezydentem Torunia jest Michał Zaleski (stan na 12.08.2022) Prawda Fałsz Dalej

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu. Tym razem mamy dla was quiz dotyczący pięknego grodu Kopernika. Mieszkańcy Torunia nie powinni mieć z nim większych kłopotów, ale radzimy uważać, ponieważ niektóre mogą się okazać podchwytliwymi. Ściskamy za was kciuki i życzymy dobrej zabawy z portalem se.pl.