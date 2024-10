Radykalna zmiana w pogodzie. Polacy boleśnie odczują nadejście listopada

Czy we Wszystkich Świętych trzeba iść do kościoła? Czy 1 listopada wystarczy msza na cmentarzu?

Pogoda na długi weekend. Na początku listopada ochłodzenie, deszcz i silny wiatr

Przed nami pierwszy z dwóch długich weekendów w listopadzie. Niestety, z najnowszych prognoz wynika, że jesień na początku miesiąca pokaże nam swoje brzydsze oblicze. Według IMGW, we Wszystkich Świętych, na niebie słońce przeplatać się będzie z chmurami. W całym kraju pojawi się przelotny deszcz, zaś na północnym wschodzie spaść może deszcz ze śniegiem. Co więcej, według prognoz 1 listopada to ostatni tak ciepły dzień w najbliższym czasie. Termometry na południu kraju wskażą nawet 18°C. Odczuwalna temperatura będzie jednak znacznie niższa, ze względu na silne porywy wiatru, dochodzące nawet do 100 km/h.

Przed wichurami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). We Wszystkich Świętych silnie wiać ma w północnej i wschodniej Polsce. Zagrożone ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia są województwa:

zachodniopomorskie,

pomorskie,

kujawsko-pomorskie,

warmińsko-mazurskie,

podlaskie,

mazowieckie,

lubelskie.

Ochłodzenie w Dzień Zaduszny

W sobotę (2 listopada) poprawa pogody. Przelotny deszcz lub deszcz ze śniegiem możliwy jedynie na północnym wschodzie. Niestety, zrobi się znacznie chłodniej. Na termometrach zaledwie od 6°C do 10°C. Silnie wiejący wiatr na północy kraju sprawi, że odczuwalna temperatura w tej części kraju będzie znacznie niższa. Deszczowa aura wróci do Polski w niedzielę (3 listopada). We wschodniej części kraju możliwy deszcz ze śniegiem, a na północnym wschodzie opady śniegu. Temperatura maksymalna od 7°C do 12°C. Znowu będzie silnie wiać.

⚠️UWAGA⚠️‼️ NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW ‼️💨SILNY WIATR 1 st.▶️płn. wsch. krajuPrognozuje się silny wiatr o śr. pręd. do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z zach. i płn. zach.W dn. 1.11 istnieje możliwość podwyższenia stopnia Ostrzeżenia na godziny wieczorne. pic.twitter.com/8ngZkUB1LK— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 31, 2024