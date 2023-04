O sprawie poniedziałkowej tragedii na terenie miejscowości Małe Czyste pisaliśmy w tym miejscu. 3 kwietnia, ok. godziny 13:30, jadący w stronę Grudziądza kierowca BMW zjechał na przeciwny pas jezdni. BMW uderzyło w Opla Astrę. Następnie osobowe BMW wpadło pod maskę wielkiej ciężarówki. Kierowca tego pierwszego pojazdu był zakleszczony w samochodzie. Służby wydostały go z pojazdu, ale jego życia nie udało się uratować. Ofiara to Rafał D. Mężczyzna pracował jako trener w Geotermii Grudziądz, był też kulturystą i żołnierzem WOT. - Składamy wyrazy szczerego żalu i współczucia kierowane do Rodziny i Przyjaciół Rafała. Rafale, już nam Ciebie brakuje - napisali przedstawiciele Geotermii w mediach społecznościowych.

Poruszające zdjęcia z miejsca wypadku w Małem Czystem. To tutaj zginął Rafał D. z Grudziądza

Tragiczny wypadek w Małem Czystem. Trwa policyjne śledztwo

- Do tego wypadku nie powinno dojść. To prosty odcinek drogi. Nie padało, nawierzchnia była sucha. Niewykluczone, że chodzi tutaj o sprawy zdrowotne - powiedział dziennikarzowi "Super Expressu" jeden z policjantów, znający sprawę. Czy mężczyzna zasłabł? A może przyczyną był brak koncentracji? Tego na razie nikt nie przesądza. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok, które rzecz jasna będą również istotne dla przedstawicieli prokuratury.

- Postępowanie dopiero się rozpoczęło. Więcej będę mógł powiedzieć po świętach - przekazał naszemu reporterowi Radosław Mync, zastępca Prokuratora Rejonowego w Chełmnie.

Do sprawy wypadku w Małem Czystem będziemy wracać w naszym serwisie. Dodajmy że kierowca samochodu ciężarowego, który uczestniczył w zdarzeniu został zabrany do szpitala z urazem nogi. Rodzinie, bliskim i przyjaciołom Rafała D. składamy wyrazy współczucia. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego apelujemy o ostrożność. Pogoda ostatnimi czasy bywa zdradliwa. Zdejmijcie nogi z gazu i jedźcie bezpiecznie!

Sonda Wierzysz w życie po śmierci? Tak Nie