Rondo znika z mapy Torunia. Jest komunikat MZD

Konrad Marzec
2025-09-30 9:49

Rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu poinformowała nas, że od środy (1 października 2025) ze skrzyżowania ulic Fortecznej i Polnej zniknie rondo tymczasowe. To ważne informacje dla kierowców z grodu Kopernika i gości. Szczegóły na se.pl.

Agnieszka Kobus-Pęńsko z MZD podkreśliła w komunikacie, że rozwiązanie zostało wprowadzone na czas prac drogowych na drodze krajowej nr 91 od ronda Grudziądzka - Polna - Celnicza do ulicy Strobanda. - Służyło usprawnieniu ruchu, szczególnie wyjazdu z ulicy Fortecznej. Większość prac zakończyła się w sierpniu. Wykonawca zakończył także roboty związane z urządzeniem zieleni. Stąd decyzja o przywróceniu poprzedniej organizacji ruchu - dodała rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Co za tym idzie - od środy (1 października) ulica Polna będzie miała pierwszeństwo przejazdu, natomiast ulica Forteczna stanie się ulicą podporządkowaną. Kierowcy muszą się zastosować do nowych reguł. Służby zalecają ostrożność. 

