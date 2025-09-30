Rondo znika z mapy Torunia. Jest komunikat MZD

Toruń: Rondo znika z mapy miasta. Komunikat Miejskiego Zarządu Dróg

Agnieszka Kobus-Pęńsko z MZD podkreśliła w komunikacie, że rozwiązanie zostało wprowadzone na czas prac drogowych na drodze krajowej nr 91 od ronda Grudziądzka - Polna - Celnicza do ulicy Strobanda. - Służyło usprawnieniu ruchu, szczególnie wyjazdu z ulicy Fortecznej. Większość prac zakończyła się w sierpniu. Wykonawca zakończył także roboty związane z urządzeniem zieleni. Stąd decyzja o przywróceniu poprzedniej organizacji ruchu - dodała rzeczniczka Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.

Co za tym idzie - od środy (1 października) ulica Polna będzie miała pierwszeństwo przejazdu, natomiast ulica Forteczna stanie się ulicą podporządkowaną. Kierowcy muszą się zastosować do nowych reguł. Służby zalecają ostrożność.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Galeria ze zdjęciami: Z tych obiektów Toruń może być dumny. Zobacz piękne fotografie