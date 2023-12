Samochód zmiażdżony na "trasie śmierci". Przerażający widok pod Toruniem. Kierowca nie żyje

UMK w Toruniu dołączył do projektu Google. To pierwsza taka uczelnia w Polsce

To był straszny wypadek. Policja wierzy, że informacje od świadków tragedii z 4 grudnia pomogą w ustaleniu przyczyn i okoliczności całego zdarzenia. Na razie wiemy, że 75-latek zginął w środku nocy, a za oknami szalał śnieg. Czy to dlatego zmarły stracił panowanie nad pojazdem? - Funkcjonariusze ustalili wstępnie, że 75-letni kierowca osobowego volkswagena, jadąc w kierunku Bydgoszczy z niewyjaśnionych dotąd przyczyn, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z dostawczym peugeotem, którym kierował 60-latek. Obaj mężczyźni zostali przetransportowani do szpitala. Pomimo wysiłków lekarzy 75-latek zmarł - przekazał nam st. sierż. Sebastian Pypczyński z KMP w Toruniu.

- Wszystkie osoby, które były bezpośrednimi świadkami tego tragicznego zdarzenia, proszone są o kontakt z policjantami toruńskiej komendy pod numerem telefonu 47-754-26-96, 47-754-23-68, e-mail: [email protected] lub osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 17 - apeluje asp. Dominika Bocian, oficer prasowa KMP w Toruniu.

Śledztwo toczy się pod nadzorem prokuratora. Żaden z policjantów nie przesądza, że to trudne warunki atmosferyczne wpłynęły na błąd 75-latka. Obecni na miejscu funkcjonariusze i strażacy zmierzyli się z przerażającym widokiem. Z volkswagena została jedna wielka miazga. Widać to na zdjęciach, udostępnionych przez toruńskich strażaków. Przyłączamy się do apeli o rozsądek i ostrożność na drogach. DK nr 10 nie bez powodu nazywana jest "trasą śmierci". Ku przestrodze, nad tekstem publikujemy wideo związane z tragicznym wypadkiem w Dybowie, a pod materiałem znajdziecie galerię.