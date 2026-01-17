W sobotę wieczorem w Przydatkach Gołaszewskich k. Włocławka strażacy znaleźli ciała 50-letniej i 85-letniej kobiety. Prawdopodobną przyczyną ich śmierci było zatrucie tlenkiem węgla.

To kolejna tego typu tragedia w regionie w ostatnich dniach. W czwartek w Chełmnie z powodu zatrucia czadem zmarła 31-letnia matka i troje jej dzieci.

W obu przypadkach służby zostały zaalarmowane przez zaniepokojonych bliskich lub sąsiadów. Jako prawdopodobną przyczynę tragedii wskazuje się niesprawne urządzenia grzewcze.

Czarny weekend w regionie! Cichy zabójca znów zebrał śmiertelne żniwo

Do tragicznego zdarzenia doszło w Przydatkach Gołaszewskich w sobotę, 17 stycznia po godzinie 17. To właśnie wtedy zaniepokojeni sąsiedzi, którzy od dłuższego czasu nie mogli nawiązać kontaktu z mieszkankami jednego z domów, postanowili wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, strażacy podjęli decyzję o siłowym wejściu do budynku. Wewnątrz potwierdził się najczarniejszy scenariusz.

– Po siłowym wejściu do środka znaleziono dwie osoby. Ratownicy stwierdzili zgon 50-letniej i 85-letniej kobiety. Prawdopodobną przyczyną ich zgonu było zatrucie tlenkiem węgla – przekazał PAP mł. bryg. Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy włocławskiej straży pożarnej.

Jak dodał, w momencie interwencji urządzenia pomiarowe nie wykazały już obecności czadu, jednak w domu znajdowały się urządzenia grzewcze, które mogły go emitować. Okoliczności zdarzenia jednoznacznie wskazują na zatrucie jako najbardziej prawdopodobną przyczynę zgonu. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby pod nadzorem prokuratora, który wyjaśni dokładne przyczyny i okoliczności tej tragedii.

Jak uchronić się przed tlenkiem węgla? Eksperci przypominają o tragedii w Chełmnie

To niestety kolejna tragedia spowodowana przez czad w województwie kujawsko-pomorskim w ostatnich dniach. W czwartek całą Polską wstrząsnęła informacja o śmierci 31-letniej matki oraz trójki jej dzieci – dwuletniego syna oraz córek w wieku 7 i 12 lat – w kamienicy w Chełmnie. Tam również służby zaalarmowała rodzina, a strażacy po wejściu do mieszkania wykryli bardzo wysokie stężenie tlenku węgla. – Obecnie wykluczamy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Na ten moment oceniamy, że był to nieszczęśliwy wypadek – mówiła w rozmowie z PAP Izabela Oliver, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Toruniu, wskazując na możliwą wadę piecyka gazowego.

Strażacy i eksperci nieustannie przypominają, że tlenek węgla jest bezwonny i bezbarwny, przez co jest niewyczuwalny dla człowieka. Powstaje w wyniku niepełnego spalania paliw, gdy brakuje odpowiedniej ilości tlenu. Główne przyczyny tragedii to niesprawne lub nieszczelne przewody kominowe, brak regularnych przeglądów i czyszczenia, a także zbyt szczelne okna, które ograniczają wentylację. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP poinformował PAP, że tylko w ubiegłym roku czad był przyczyną śmierci 53 osób w Polsce. Jedynym skutecznym sposobem na wczesne wykrycie zagrożenia jest montaż czujników tlenku węgla. Warto pamiętać, że od 2026 i 2030 roku, w zależności od typu i daty oddania budynku do użytku, takie czujki staną się obowiązkowym wyposażeniem pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi.