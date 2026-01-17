W czwartek (15 stycznia) w mieszkaniu na Starych Plantach w Chełmnie doszło do śmiertelnego zatrucia tlenkiem węgla. W tragedii zginęła 31-letnia kobieta oraz troje dzieci w wieku 2, 7 i 11.

Wezwani na miejsce strażacy stwierdzili w lokalu stężenie czadu przekraczające 900 ppm, co jest dawką śmiertelną.

Pogrzeb ofiar odbędzie się w środę, 21 stycznia. Msza święta rozpocznie się o godz. 10.00 w Górnych Wymiarach.

Tragedia w Chełmnie. Doszło do śmiertelnego zatrucia matki i trojga dzieci

Dramat rozegrał się w czwartkowe popołudnie, 15 stycznia, w Chełmnie. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie około godziny 17:00. Strażacy, którzy przybyli na osiedle Stare Planty, musieli wyważyć drzwi, aby dostać się do środka mieszkania, z którego nikt nie odpowiadał. Wewnątrz ich oczom ukazał się przerażający widok. W lokalu znaleziono cztery osoby, które nie dawały żadnych oznak życia – 30-letnią matkę oraz trójkę jej dzieci.

Specjalistyczny sprzęt pomiarowy nie pozostawił żadnych złudzeń co do przyczyny zgonu całej rodziny. Urządzenia wykazały stężenie tlenku węgla na poziomie przekraczającym 900 ppm. Niestety, na ratunek było już za późno. Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to podstępny i niezwykle groźny gaz. Nie ma zapachu, smaku ani koloru, przez co jego obecność jest niemożliwa do wykrycia ludzkimi zmysłami. Wdychany, błyskawicznie blokuje transport tlenu w organizmie, prowadząc do niedotlenienia, utraty przytomności i w konsekwencji do śmierci.

Pogrzeb ofiar tragedii w Chełmnie. Służby apelują o montaż czujników czadu

Znane są już szczegóły ostatniego pożegnania zmarłych. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę, 21 stycznia, w pobliskich Górnych Wymiarach. Msza święta żałobna rozpocznie się o godzinie 10:00 w miejscowym kościele. Po jej zakończeniu ciała matki i trojga dzieci spoczną na cmentarzu parafialnym.

W związku z tym tragicznym zdarzeniem, służby po raz kolejny przypominają o śmiertelnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą czad. Strażacy apelują, aby w każdym domu i mieszkaniu, w którym znajdują się urządzenia grzewcze mogące emitować spaliny – takie jak piece gazowe, węglowe, kominki czy podgrzewacze wody – obowiązkowo instalować czujniki tlenku węgla. Te niewielkie i niedrogie urządzenia mogą uratować życie, alarmując mieszkańców o niebezpieczeństwie, zanim będzie za późno.