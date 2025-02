Najlepsze życzenia!

Setka na liczniku, a piłeczka wciąż w grze! Pan Czesław, najstarszy golfista Europy, niezmiennie inspiruje

Pan Czesław Romankiewicz, najstarszy golfista w Europie, jest żywym dowodem na to, że sport to zdrowie i nigdy nie jest za późno na nowe pasje. Swoją przygodę z golfem rozpoczął w wieku 80 lat, a mimo to szybko stał się aktywnym uczestnikiem turniejów. Niedawno świętował setne urodziny w gronie przyjaciół ze Związku Golfistów Polskich, a teraz, podczas kolejnej uroczystości w otoczeniu rodziny i bliskich, został uhonorowany marszałkowskim medalem Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano Pomeraniensis.