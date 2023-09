Skład Sparty bez Woffindena! Apator skorzysta z okazji?

Po niezwykle emocjonującym meczu FNS Apator Toruń zremisował z Betard Spartą Wrocław 45:45. Wydawało się, że goście pierwszego półfinału PGE Ekstraligi są w lepszej sytuacji, ale podczas Grand Prix Wielkiej Brytanii w Cardiff groźny upadek zanotował Tai Woffinden. Brytyjczyk przekazał, ze złamał rękę, co oczywiście było fatalną informacją dla kibiców z Dolnego Śląska. Awizowane składy na niedzielny rewanż nie poprawiły ich humorów - próżno w nich szukać trzykrotnego mistrza świata. Jest za to jego rodak.

Trener Jan Ząbik ponownie zdecydował się na powierzenie nr 1 Wiktorowi Lampartowi. Ten manewr wypalił w Lublinie. Notujący zwyżkę formy 22-latek wyglądał nie najgorzej podczas 3. Finału IMP w Łodzi. Z juniorami dwukrotnie pojedzie Patryk Dudek.

Sparta przystępuje do rewanżu w niezłej sytuacji wynikowej. Wrocławianie wygrali rundę zasadniczą, więc w przypadku remisu w dwumeczu to oni wchodzą do wielkiego. Twierdzę na Olimpijskim pomoże bronić Charles Wright. Brytyjczyk zastąpił kontuzjowanego Woffindena. Warto jednak pamiętać, że szkoleniowcy mogą dokonać dwóch zmian w stosunku do awizowanego składu. Dariusz Śledź nie skorzystał z opcji przesunięcia Bartłomieja Kowalskiego pod nr 16. Kowalski tworzy duet młodzieżowców z Kevinem Małkiewiczem.

Faworytem tej konfrontacji pozostają "Spartanie", którzy w fazie zasadniczej dwukrotnie pokonali torunian. W Szwecji formą błysnął Maciej Janowski, co można odebrać jako pozytywny sygnał dla wszystkich sympatyków Sparty. Goście liczą, że piorunującemu na przestrzeni całego sezonu Emilowi Sajfutdinowowi nie przydarzy się tak przeciętny mecz, jak w lipcu tego roku. Wówczas Rosjanin z polskim paszportem zdobył ledwie siedem punktów w sześciu startach.

Betard Sparta Wrocław:

9. Piotr Pawlicki

10. Daniel Bewley

11. Charles Wright

12. Artiom Łaguta

13. Maciej Janowski

14. Bartłomiej Kowalski

15. Kevin Małkiewicz

For Nature Solutions KS Apator Toruń:

1. Wiktor Lampart

2. Robert Lambert

3. Emil Sajfutdinow

4. Paweł Przedpełski

5. Patryk Dudek

6. Krzysztof Lewandowski

7. Oskar Rumiński

Początek spotkania: 10 września (niedziela), godz. 19:15 (transmisja w Canal+ Sport 5)

Sędzia: Michał Sasień

Wynik pierwszego meczu: 45:45