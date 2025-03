Skrajna głupota 30-latka pod Toruniem. Sąd potrzebował jednego dnia!

Miał jechać do pracy, ale nigdy tam nie dotarł! Co się stało z 52-letnim Tomaszem?

Spis treści

30-latek zatrzymany pod Toruniem

Starszy sierżant Sebastian Pypczyński podaje, że 12 marca, około godziny 19:30 w miejscowości Siemoń funkcjonariusze z Posterunku Policji w Złejwsi Wielkiej zatrzymali do kontroli kierowcę, którego styl jazdy jasno wskazywał, że może być po alkoholu. - Za kierownicą „osobówki” siedział 30-letni mieszkaniec powiatu toruńskiego. Policjanci szybko potwierdzili swoje podejrzenia. 30-latek był nietrzeźwy, a badanie wykazało w jego organizmie 0,8 promila alkoholu - wyjaśnia policjant z KMP w Toruniu.

Na jaw wyszło, że mężczyzna po raz kolejny zlekceważył obowiązujące przepisy prawa. Ustalenia mundurowych wykazały, że kierowca miał aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Orzeczony przez toruński sąd zakaz obowiązywał go przez 60 miesięcy - dodaje st. sierż. Pypczyński.

Sąd skazał go następnego dnia

Na powyższym bynajmniej się nie skończyło. 30-latek był poszukiwany. W przeszłości mężczyzna został ukarany grzywną za prowadzenie pojazdu nie mając do tego uprawnień. Miał do zapłacenia 1800 złotych, ale nie wywiązał się z tego obowiązku, w związku z czym, sąd, podjął decyzję o zamianie grzywny na karę 18 dni aresztu. Funkcjonariusze uniemożliwili mężczyźnie dalszą jazdę i doprowadzili do policyjnej celi.

- 13 marca śledczy przedstawili 30-latkowi zarzuty prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i zawnioskowali do sądu o rozpoznanie sprawy w tzw. trybie przyspieszonym. Wobec nieodpowiedzialnego kierowcy sąd orzekł karę 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz 10 tysięcy złotych grzywny - przekazuje nam st. sierż. Pypczyński

Po czynnościach policjanci doprowadzili mężczyznę do zakładu karnego.

Policjanci przypominają, że złamanie sądowego zakazu, w tym między innymi zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Testy do policji Multi Select 2023. Sprawdź, czy możesz zostać policjantem - cz. III Pytanie 1 z 10 Chętnie czytam czasopisma techniczne Tak Nie Nie wiem Następne pytanie