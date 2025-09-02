Śmiertelny wypadek na DK 91 pod Chełmżą. Droga całkowicie zablokowana! [ZDJĘCIA]

We wtorek, 2 września o 15:31 na DK91 w Grzywnie doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z ciężarówką.

We wtorek, 2 września, o godzinie 15:31 służby otrzymały zgłoszenie o wypadku na DK91 w Grzywnie, w gminie Chełmża. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w zdarzeniu uczestniczyły dwa pojazdy – samochód osobowy oraz ciężarowy. Do tragedii doszło na prostym odcinku drogi, gdzie pojazdy zderzyły się czołowo.

W wyniku silnego uderzenia kierowca samochodu osobowego poniósł śmierć na miejscu. Jak przekazuje radio "Gra", drugi uczestnik wypadku – kierowca ciężarówki – został poszkodowany. Na razie nie podano szczegółowych informacji dotyczących jego stanu zdrowia.

Na miejscu tragedii pracuje pięć zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policja. Droga krajowa nr 91 w rejonie Grzywny jest całkowicie zablokowana. Funkcjonariusze wytyczyli objazd przez miejscowość Grzywna i apelują do kierowców o ostrożność oraz stosowanie się do poleceń służb. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi działania mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i przebiegu wypadku. Śledczy zbadają m.in. czy do tragedii mogło przyczynić się zmęczenie, nadmierna prędkość, czy też nieprawidłowy manewr jednego z kierowców. Szczegółowe informacje zostaną podane po zakończeniu prac na miejscu zdarzenia.