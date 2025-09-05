Sparta - Apator: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Zapowiedź i składy na półfinał PGE Ekstraligi

Konrad Marzec
2025-09-05 12:37

To będzie żużel na najwyższym poziomie, a stawką jest finał PGE Ekstraligi. W niedzielny wieczór, na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, miejscowa Betard Sparta podejmie PRES Grupa Deweloperska Toruń. "Anioły" bronią 14-punktowej zaliczki z pierwszego spotkania i wydają się być nieznacznymi faworytami. Gdzie oglądać mecz Sparta - Apator w niedzielę? Składy i szczegóły transmisji omawiamy poniżej.

PRES Grupa Deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław na torze

i

Autor: Piotr Lampkowski / Super Express PRES Grupa Deweloperska Toruń i Betard Sparta Wrocław na torze
  • Betard Sparta Wrocław i PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzą się w niedzielę w rewanżowym półfinale PGE Ekstraligi. Pierwsze spotkanie obu ekip zakończyło się wynikiem 52:38 na korzyść drużyny Piotra Barona. 
  • W tym materiale zapowiadamy rewanżowe starcie, podajemy składy i szczegóły transmisji. Gdzie oglądać żużel w niedzielny wieczór? Można zasiąść przed telewizorem lub skorzystać z transmisji online.
  • Na Stadionie Olimpijskim zasiądzie komplet widzów. Relację i zdjęcia z Wrocławia znajdziecie na se.pl.

Żużel. Sparta Wrocław - PRES Toruń: Zapowiedź półfinału PGE Ekstraligi

24 sierpnia obserwowaliśmy pierwszą odsłonę pojedynku toruńsko-wrocławskiego w ramach półfinału PGE Ekstraligi. Ekipa PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrała 52:38 i przybliżyła się do upragnionego awansu. Nastroje studził jednak trener Piotr Baron. - Bez szału. Oczywiście byłoby lepiej, gdybyśmy wygrali wyżej. Z drugiej strony wiemy, ile musimy teraz uciułać we Wrocławiu i wiemy jak ważny będzie to dla nas mecz. Będziemy musieli się do niego lepiej przygotować, niż ostatnim razem - powiedział szkoleniowiec "Aniołów".

Piotr Baron nawiązał do ostatniego meczu fazy zasadniczej, który Sparta wygrała aż 56:34. Taki wynik dałby jej awans do upragnionego finału. Zarówno Baron, jak i Dariusz Śledź mierzą się z problemami. W dobrej formie nie są Robert Lambert i Maciej Janowski. Ten drugi został przesunięty do pary z Bardy'm Kurtzem. "Lambo" nadal tworzy bardzo silny na papierze duet z Patrykiem Dudkiem. Przewagi wrocławianie na pewno upatrują w duecie juniorskim. Jakub Krawczyk i Marcel Kowolik przed własną publicznością regularnie "dowożą". Antoni Kawczyński pokazał świetną dyspozycję na Motoarenie, ale na wyjazdach zwykle ma większe problemy. 

Składy obu drużyn i szczegóły transmisji TV oraz streamu online znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z meczu Apator - Sparta. Gdzie oglądać żużel? Dowiecie się poniżej!

PRES Grupa Deweloperska Toruń - Betard Sparta Wrocław. Zdjęcia kibiców i zawodników z półfinału PGE Ekstraligi na Motoarenie
94 zdjęcia

Awizowane składy na rewanżowy półfinał PGE Ekstraligi

Najciekawszą zmianą jest wspominana wyżej pozycja Macieja Janowskiego. Dwukrotnie parę z młodzieżowcem stworzy Artiom Łaguta. Z kolei Piotr Baron postawił na sprawdzone ustawienie. Mikołaj Duchiński po raz kolejny wygrywa rywalizację z Krzysztofem Lewandowskim. W składach można dokonać dwóch zmian, ale takowych się nie spodziewamy.

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

  • 1. Patryk Dudek
  • 2. Robert Lambert
  • 3. Jan Kvech
  • 4. Mikkel Michelsen
  • 5. Emil Sajfutdinow
  • 6. Antoni Kawczyński
  • 7. Mikołaj Duchiński

Betard Sparta Wrocław:

  • 9. Brady Kurtz
  • 10. Maciej Janowski
  • 11. Bartłomiej Kowalski
  • 12. Daniel Bewley
  • 13. Artiom Łaguta
  • 14. Marcel Kowolik
  • 15. Jakub Krawczyk
  • Początek spotkania: 19:30
  • Sędzia: Krzysztof Meyze

Sparta - Apator: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja TV, stream online

Dla tych, którzy nie mogą tego dnia być w stolicy Dolnego Śląska przygotowaliśmy pakiet informacji o transmisjach. Gdzie oglądać niedzielne spotkanie? Półfinałowy mecz na Stadionie Olimpijskim pokaże stacja Canal+ Sport. Pierwszy wyścig ma wystartować o 19:30, kwadrans wcześniej rozpocznie się studio. Stream online będzie dostępny serwisie w Canal+ Online. 

Relację pomeczową przeczytacie w "Super Expressie". U nas znajdziecie również zdjęcia i wywiady z bohaterami tego widowiska.

