Sparta - Apator: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Zapowiedź i składy na półfinał PGE Ekstraligi

Betard Sparta Wrocław i PRES Grupa Deweloperska Toruń zmierzą się w niedzielę w rewanżowym półfinale PGE Ekstraligi. Pierwsze spotkanie obu ekip zakończyło się wynikiem 52:38 na korzyść drużyny Piotra Barona.

W tym materiale zapowiadamy rewanżowe starcie, podajemy składy i szczegóły transmisji. Gdzie oglądać żużel w niedzielny wieczór? Można zasiąść przed telewizorem lub skorzystać z transmisji online.

Na Stadionie Olimpijskim zasiądzie komplet widzów. Relację i zdjęcia z Wrocławia znajdziecie na se.pl.

Żużel. Sparta Wrocław - PRES Toruń: Zapowiedź półfinału PGE Ekstraligi

24 sierpnia obserwowaliśmy pierwszą odsłonę pojedynku toruńsko-wrocławskiego w ramach półfinału PGE Ekstraligi. Ekipa PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrała 52:38 i przybliżyła się do upragnionego awansu. Nastroje studził jednak trener Piotr Baron. - Bez szału. Oczywiście byłoby lepiej, gdybyśmy wygrali wyżej. Z drugiej strony wiemy, ile musimy teraz uciułać we Wrocławiu i wiemy jak ważny będzie to dla nas mecz. Będziemy musieli się do niego lepiej przygotować, niż ostatnim razem - powiedział szkoleniowiec "Aniołów".

Piotr Baron nawiązał do ostatniego meczu fazy zasadniczej, który Sparta wygrała aż 56:34. Taki wynik dałby jej awans do upragnionego finału. Zarówno Baron, jak i Dariusz Śledź mierzą się z problemami. W dobrej formie nie są Robert Lambert i Maciej Janowski. Ten drugi został przesunięty do pary z Bardy'm Kurtzem. "Lambo" nadal tworzy bardzo silny na papierze duet z Patrykiem Dudkiem. Przewagi wrocławianie na pewno upatrują w duecie juniorskim. Jakub Krawczyk i Marcel Kowolik przed własną publicznością regularnie "dowożą". Antoni Kawczyński pokazał świetną dyspozycję na Motoarenie, ale na wyjazdach zwykle ma większe problemy.

Składy obu drużyn i szczegóły transmisji TV oraz streamu online znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z meczu Apator - Sparta.

Awizowane składy na rewanżowy półfinał PGE Ekstraligi

Najciekawszą zmianą jest wspominana wyżej pozycja Macieja Janowskiego. Dwukrotnie parę z młodzieżowcem stworzy Artiom Łaguta. Z kolei Piotr Baron postawił na sprawdzone ustawienie. Mikołaj Duchiński po raz kolejny wygrywa rywalizację z Krzysztofem Lewandowskim. W składach można dokonać dwóch zmian, ale takowych się nie spodziewamy.

PRES Grupa Deweloperska Toruń:

1. Patryk Dudek

2. Robert Lambert

3. Jan Kvech

4. Mikkel Michelsen

5. Emil Sajfutdinow

6. Antoni Kawczyński

7. Mikołaj Duchiński

Betard Sparta Wrocław:

9. Brady Kurtz

10. Maciej Janowski

11. Bartłomiej Kowalski

12. Daniel Bewley

13. Artiom Łaguta

14. Marcel Kowolik

15. Jakub Krawczyk

Początek spotkania: 19:30

Sędzia: Krzysztof Meyze

Sparta - Apator: Gdzie oglądać żużel w niedzielę? Transmisja TV, stream online

Dla tych, którzy nie mogą tego dnia być w stolicy Dolnego Śląska przygotowaliśmy pakiet informacji o transmisjach. Gdzie oglądać niedzielne spotkanie? Półfinałowy mecz na Stadionie Olimpijskim pokaże stacja Canal+ Sport. Pierwszy wyścig ma wystartować o 19:30, kwadrans wcześniej rozpocznie się studio. Stream online będzie dostępny serwisie w Canal+ Online.

Relację pomeczową przeczytacie w "Super Expressie".