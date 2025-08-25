Szczere słowa lidera PRES Toruń po półfinale PGE Ekstraligi [WIDEO]

Patryk Dudek podsumował swój występ w pierwszym półfinale PGE Ekstraligi pomiędzy PRES Grupa Deweloperska Toruń a Betard Spartą Wrocław. "Duzers" zdobył 8 punktów i dwa bonusy. Lider "Aniołów" nie chciał oceniać przewagi swojej drużyny, ale szczerze ocenił swoją postawę. Na samym początku rzucił że... nie zna się na żużlu.

PRES Grupa Deweloperska Toruń bliżej finału PGE Ekstraligi. Patryk Dudek mówi o swoim wystepie
  • Patryk Dudek znacząco pomógł PRES Toruń w pokonaniu Betard Sparty Wrocław. "Anioły" są bliżej awansu do finału PGE Ekstraligi. W niedzielę wygrały 52:38, a "Duzers" dorzucił do dorobku drużyny 8 punktów i dwa bonusy.
  • Wynik mistrza Polski może nie powala na kolana, ale większość wyścigów z udziałem wychowanka Falubazu kończyła się triumfami drużynowymi ekipy Piotra Barona.
  • Po zawodach z Dudkiem rozmawiał m.in. dziennikarz naszego serwisu. "Duzers" nie chciał mówić o przewadze drużyny, za to szczerze ocenił swój występ!

Żużel. Patryk Dudek po wygranej PRES Toruń. Tak skomentował półfinał PGE Ekstraligi

Wywiad z "Duzersem" w formie wideo znajdziecie na początku artykułu. Przypomnijmy - indywidualny mistrz Polski zmierza po złoty medal w rozgrywkach TAURON SEC. Triumf w mistrzostwach Europy dałby mu upragniony powrót do Grand Prix. Indywidualne rozgrywki to jedno, ale dla kibiców PRES Toruń liczy się przede wszystkim walka o złoto w PGE Ekstralidze. Pierwszy krok w kierunku finału został wykonany w niedzielny wieczór. Dudek dorzucił do dorobku swojej ekipy 8 punktów i dwa bonusy, choć tego dnia miał problemy z prędkością.

- Czy to wystarczająca przewaga? To wy jesteście dziennikarzami, ekspertami, ja się nie znam na żużlu. Nie mam pojęcia. Nie lubię takich pytań - powiedział nam Patryk Dudek. 

- Prędkości nie było w moim sprzęcie na pewno, ale te wyścigi z moim udziałem były na plus lub na remis. Gdybym ja zrobił 12 punktów, to jeden z kolegów musiałby zrobić ich mniej. Przy tak dobrej drużynie jak nasza, ktoś musi dowozić te "drugie" punkty. Moje jedynki były na dobrych zawodnikach - podkreślił "Duzers".

Lider "Aniołów" o rewanżu we Wrocławiu: Nie dam wam odpowiedzi

W końcówce fazy zasadniczej sezonu 2025 PGE Ekstraligi, torunianie wysoko przegrali we Wrocławiu. Po zawodach trener Piotr Baron i członek rady nadzorczej Adam Krużyński mówili, że zespół sporo testował. - A cóż mieliśmy mówić, skoro zrobiliśmy tam lekko ponad 30 punktów. Dziś nie dam wam odpowiedzi. Mamy mnóstwo czynników. Przez dwa tygodnie każdy z nas będzie jeździł w różnych miejscach, wykonywał prace serwisowe, do tego dochodzi pogoda, wszystko może się wydarzyć - podkreślił Dudek.

Rewanżowe spotkanie półfinałowe zaplanowano na pierwszy tydzień września (najprawdopodobniej 7.09.2025). Będziemy je relacjonować w naszym serwisie.

