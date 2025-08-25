Mistrz Polski o krok od kolejnego złota. Gwiazdor PRES Toruń znów to zrobił

Patryk Dudek to triumfator rozgrywek IMP. "Duzers" nie zamierza się zatrzymywać. Lider PRES Grupa Deweloperska Toruń wygrał 3. Finał Tauron SEC w Lesznie i ma kolejne złoto na wyciągnięcie ręki.

Przed wychowankiem Falubazu wielki finał mistrzostw Europy w Pardubicach. Głównym rywalem na czeskiej ziemi będzie Andrzej Lebiediew z Łotwy.

Po triumfie na Stadionie im. Alfreda Smoczyka, Dudek znalazł chwilę na rozmowę z naszym dziennikarzem. Zobaczycie ją w formie wideo!

Żużel. Patryk Dudek po kolejne złoto? Lider PRES Toruń w szczytowej formie

W miniony weekend udaliśmy się na Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie, aby z bliska obejrzeć 3. Finał Tauron SEC. Choć w fazie zasadniczej brylował Andrzej Lebiediew, to ostatnie słowo należało do Patryka Dudka, który zanotował drugi triumf w mistrzostwach Europy w tym sezonie. Polak wykorzystał czwarte pole startowe i w znakomitym stylu popędził po najwyższy stopień podium. To jego trzecie "pudło" w tegorocznym SEC-u i drugie zwycięstwo.

- Przewaga jest zacna. W Lesznie punkty rozdawały pola startowe. Jeśli ktoś zna się na żużlu i to widział, to ja nie muszę tego tłumaczyć w wypowiedzi. Miałem te szczęście z numerem, że jechałem dwa razy z czwartego pola. Drugie i trzecie pole było trudne. Cieszę się, że nie pogubiliśmy ustawień motocykla i w finale byliśmy dopasowani idealnie - powiedział nam "Duzers".

Mistrz Polski o krok od mistrzostwa Europy. Patryk Dudek podsumowuje 3. Finał SEC w Lesznie

Cztery złote medale realne? Dudek ma wiele argumentów

W Lesznie Dudek wyglądał dobrze, a wydaje się, że w finale jego główny rywal popełnił błąd jeszcze przed startem. Wybrał pierwsze pole startowe, a "Duzersowi" zostawił czwarte, które w sobotni wieczór było największym handicapem. Andrzej Lebiediew przyznał w rozmowie z "Super Expressem", że nie wiedział, iż przed finałem nie będzie równania i polewania toru.

- Liczyłem, że pojadę z pierwszego, ale to trudna decyzja. Wybieranie pola to często jest jak rzuty karne w piłce nożnej. Trzeba ryzykować, czy w prawo, czy w lewo. Ja wykorzystałem czwarte pole i wygrałem, choć de facto jestem stratny, bo całościowo patrząc, to on odrobił jeden punkt do mnie - podsumował Dudek.

Reprezentant Polski ma 6 punktów przewagi nad Łotyszem, który wyrósł na głównego rywala w walce o tytuł mistrza Europy na żużlu. Co ważne - wygrana w tych rozgrywkach daje przepustkę do mistrzostw świata, czyli sławnego cyklu SGP. "Duzers" nie chciał się wypowiadać na temat rundy w Pardubicach, ponieważ przed nią ma jeszcze dużo innych wyzwań.

Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to Patryk Dudek może dodać wiele złota do swojej bogatej kolekcji. Najpewniej zostanie powołany na Speedway of Nations, czyli mistrzostwa świata (rozgrywane w systemie par). Reprezentacja Polski nigdy nie wygrała SoN, ale w Toruniu na pewno będzie jednym z faworytów. "Duzers" walczy jeszcze o medal z PRES Grupa Deweloperska Toruń, a jego zespół zrobił w niedzielę ważny krok w kierunku finału. Tam apetyty również zostały rozbudzone.

3. Finał SEC w Lesznie na znakomitym poziomie

Słów kilka warto poświęcić organizacji 3. Finału Tauron SEC na Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Firma One Sport i cała ekipa, działająca na miejscu musieli brać pod uwagę zagrażające imprezie opady deszczu. Koniec końców tor został przygotowany rewelacyjnie i mniej więcej od połowy zawodów oglądaliśmy kapitalny żużel. Kibice głośno wspierali Polaków, ale najbardziej Grzegorza Zengotę. Miejscowy bohater jechał z "dziką kartą" i był bardzo blisko finału. Do tegoż awansował Nazar Parnicki. Ukrainiec również mógł liczyć na doping fanów "Byków" i poprowadził on go do drugiego miejsca!

22 wyścigi zostały odjechane w ok. 100 minut. To znakomite tempo! Wspominany przez Lebiediewa brak równań także pozytywnie wpłynął na poziom widowiska.

Wyniki 3. finału Tauron SEC:

1. Patryk Dudek (Polska) - 14 (1,3,2,2,3,3) - 1. miejsce w finale

2. Nazar Parnicki (Ukraina) - 12+3 (0,3,2,3,2,2) - 2. miejsce w finale

3. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 15 (3,2,3,3,3,1) - 3. miejsce w finale

4. Tom Brennan (Wielka Brytania) - 9+2 (1,1,3,3,1,0) - 4. miejsce w finale

5. Grzegorz Zengota (Polska) - 11+1 (3,2,2,2,2)

6. Michael Jepsen Jensen (Dania) - 9+0 (2,0,2,3,2)

7. Mateusz Cierniak (Polska) - 7 (0,3,1,t,3)

8. Szymon Woźniak (Polska) - 7 (1,2,3,1,0)

9. Przemysław Pawlicki (Polska) - 7 (3,1,1,1,1)

10. Leon Madsen (Dania) - 7 (2,1,0,2,2)

11. Piotr Pawlicki (Polska) - 7 (2,2,0,2,1)

12. Kacper Woryna (Polska) - 6 (0,0,3,0,3)

13. Vaclav Milik (Czechy) - 6 (2,3,1,0,0)

14. Norick Bloedorn (Niemcy) - 4 (3,1,0,0,0)

15. Dimitri Berge (Francja) - 3 (1,0,1,1,0)

16. Timo Lahti (Szwecja) - 2 (0,0,0,1,1)

17. Antoni Mencel (Polska) - 0 (0)

18. Emil Konieczny (Polska) - ns

Bieg po biegu:

1. (61,87) Prz. Pawlicki, Madsen, Woźniak, Lahti

2. (61,45) Lebiediew, Jepsen Jensen, Brennan, Woryna

3. (62,52) Bloedorn, Milik, Berge, Parnicki

4. (61,66) Zengota, Pi. Pawlicki, Dudek, Cierniak

5. (61,67) Parnicki, Zengota, Madsen, Jepsen Jensen

6. (62,05) Cierniak, Woźniak, Bloedorn, Woryna

7. (62,36) Milik, Pi. Pawlicki, Brennan, Lahti

8. (61,62) Dudek, Lebiediew, Prz. Pawlicki, Berge

9. (62,73) Woryna, Dudek, Milik, Madsen

10. (62,04) Woźniak, Jepsen Jensen, Berge, Pi. Pawlicki

11. (61,62) Lebiediew, Parnicki, Cierniak, Lahti

12. (61,35) Brennan, Zengota, Prz. Pawlicki, Bloedorn

13. (61,63) Brennan, Madsen, Berge, Mencel (Cierniak t)

14. (62,12) Lebiediew, Zengota, Woźniak, Milik

15. (61,87) Jepsen Jensen, Dudek, Lahti, Bloedorn

16. (61,93) Parnicki, Pi. Pawlicki, Prz. Pawlicki, Woryna

17. (62,20) Lebiediew, Madsen, Pi. Pawlicki, Bloedorn

18. (62,25) Dudek, Parnicki, Brennan, Woźniak

19. (62,09) Woryna, Zengota, Lahti, Berge

20. (62,16) Cierniak, Jepsen Jensen, Prz. Pawlicki, Milik

Baraż:

21. (62,25) Parnicki, Brennan, Zengota, Jepsen Jensen

Finał:

22. (62,15) Dudek, Parnicki, Lebiediew, Brennan

Sędzia: Tomas Topinka