Starcie dwóch rannych na Motoarenie. Nikt nie chce jechać w tym dwumeczu

Łzy same płyną do oczu

To nie tak miało wyglądać. For Nature Solutions KS Apator Toruń poległ we Wrocławiu, choć rywale walczyli nie tylko na torze, ale również z kontuzjami. - Na pewno należy nam się kara i będziemy wstydzić się za ten mecz jeszcze długo - powiedział przed kamerami Canal+ Spor 5 Adam Krużyński, przewodniczący rady nadzorczej KS Toruń. "Aniołom" pozostała walka o brązowe medale z Tauron Włókniarzem Częstochowa. "Lwy" Lecha Kędziory nie miały żadnych szans w starciu z Platinum Motorem Lublin. Rywale byli lepsi w obu spotkaniach, a różnica 44 punktów sprawia, że kibice łapią się za głowy. Dwóch rannych spotka się w najbliższa niedzielę na Motoarenie. Choć nikt w tym dwumeczu nie chce brać udziału, to medal jest medal. Emil Sajfutdinow zapewnił, że torunianie zrobią wszystko, aby zdobyć go dla kibiców.

Zawodnicy Włókniarza już raz w tym sezonie podbili Toruń. W fazie zasadniczej wygrali na Motoarenie 46:44. Dwucyfrowe zdobycze zapisali po swojej stronie Leon Madsen, Mikkel Michelsen i Kacper Woryna.

Żużel. Apator - Włókniarz: Składy na mecz o 3. miejsce w PGE Ekstralidze

Jan Ząbik ponownie stawia na Oskara Rumińskiego, który w trakcie sezonu 2023 rozwija się w zadowalającym tempie. Co ciekawe, w zestawieniu gospodarzy brakuje teoretycznie najbardziej doświadczonego, ale zawodzącego na całej linii Krzysztofa Lewandowskiego. Z kolei zawodnik u24 Wiktor Lampart rozpocznie zmagania od pary z młodzieżowcem.

Po stronie Włókniarza, już w pierwszej gonitwie dnia zobaczymy Kacpra Worynę, który zawiódł na całej linii w starciach z Motorem. Partnerować mu będzie Leon Madsen. Z trójki juniorów, Lech Kędziora wybrał duet Halkiewicz - Kupiec.

Awizowane składy:

Tauron Włókniarz Częstochowa:

1. Leon Madsen

2. Jakub Miśkowiak

3. Kacper Woryna

4. Maksym Drabik

5. Mikkel Michelsen

6. Kajetan Kupiec

7. Kacper Halkiewicz

For Nature Solutions KS Apator Toruń:

9. Patryk Dudek

10. Wiktor Lampart

11. Robert Lambert

12. Paweł Przedpelski

13. Emil Sajfutdinow

14. Oskar Rumiński

15. Mateusz Affelt