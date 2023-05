Straszny wypadek pod Toruniem! Pieszy zginął po starciu z ciężarówką

Fatalne wieści napłynęły do nas z dróg pod Toruniem. Jeszcze dobrze nie zaczął się dzień, a już mamy śmiertelną ofiarę. Zdarzenie miało miejsce, gdy było jeszcze ciemno. - 17 maja, krótko przed godziną 4:00 na drodze krajowej nr 91 w miejscowości Browina (powiat toruński, gmina Chełmża) doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Jak wstępnie ustalili policjanci, ciężarowy daf potrącił pieszego. 47-latek zginął na miejscu. 55-letni kierowca był trzeźwy - informuje "Super Express" st. sierż. Sebastian Pypczyński z biura prasowego KMP w Toruniu.

Browina. Tragiczny wypadek pod Toruniem. Trwa śledztwo

Policjant z Torunia dodaje, że funkcjonariusze, pod nadzorem prokuratora, przeprowadzili niezbędne czynności, które pozwolą dokładnie wyjaśnić okoliczności i przyczyny tego wypadku. Obecnie ruch na tym odcinku drogi odbywa się już płynnie. - Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę i stosowanie się do przepisów - przekazuje st. sierż. Pypczyński. Nasza redakcja dołącza się do apeli służb. Do tematu wypadku będziemy wracać w kolejnych artykułach. Rodzinie i bliskim składamy wyrazy współczucia.

