Świąteczny, iluminowany tramwaj ruszył na ulice Torunia! Nowości w środku. Znamy szczegóły

- Jak zwykle rozdajemy najlepsze życzenia! To jest podstawa, którą dzielimy się z pasażerami naszego świątecznego tramwaju - powiedział prezes MZK Zbigniew Wyszogrodzki, którego można było spotkać w iluminowanym pojeździe. W środę (6 grudnia 2023) ruszył on z pętli Olimpijska i pojechał trasą nowej linii nr 6 do pętli Heweliusza i z powrotem. Podczas pierwszego kursu pasażerowie mogli posłuchać kolęd i świątecznych piosenek w wykonaniu dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”.

- Przy okazji częstujemy okolicznościowymi słodkościami i wręczamy gadżety, służące bezpieczeństwu, czyli odblaskami. Tramwaj jeździ od 6 grudnia, przez miesiąc, aż do Trzech Króli. Będzie jeździł naprzemiennie na liniach 1,3, 4 i 6. Chcemy, aby jak największa liczba pasażerów skorzystała z jego ciepła i atmosfery. Poczuje ją każdy, kto do niego wsiądzie lub będzie obserwował z zewnątrz - powiedział prezes Wyszogrodzki.

Toruń: Świąteczny tramwaj ruszył na ulice. Co nas czeka w środku?

W tym roku w tramwaju pojawiły się nowe elementy. Pasażerom towarzyszą świąteczne piosenki i gadżety, które zdaniem prezesa MZK po prostu trzeba zobaczyć. Są to m.in. girlandy, renifery, a wszystkie poręcze zostały udekorowane kolorami biało-czerwonymi, kojarzącymi się z laską Mikołaja.

Prezydent Torunia Michał Zaleski mówił, że pierwszy przejazd świątecznego tramwaju jest zawsze radosnym momentem i nie inaczej było w tym roku. Gospodarz grodu Kopernika cieszył się m.in. z tego, że tramwaj pojedzie nową trasą, w kierunku północnych osiedli Torunia. Pod tekstem znajdziecie kilka zdjęć z inauguracyjnego przejazdu iluminowanego tramwaju.