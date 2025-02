Święto siatkówki w Toruniu. Wspaniali kibice na trybunach i ogrom emocji na parkiecie

To były czasy!

CUK Anioły Toruń - BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz

Tabela PLS 1. Ligi mówiła jasno - faworytami pojedynku toruńsko-bydgoskiego byli goście. Potwierdzili to wygraną w pierwszym secie, ale dwa kolejne padły łupem CUK Aniołów Toruń. Stara siatkarska prawda mówi jednak, że jeśli nie "domkniesz" takiego meczu w następnym secie, to możesz przegrać 2:3. Przyjezdni najpierw odrobili straty, a później sięgnęli po zwycięstwo. Emocjonujący tie-break zakończył się wynikiem 13:15. Kropką nad "i" był as serwisowy, którego autorem był Patryk Mendel. Porażka torunian poskutkowała miejscem w strefie spadkowej. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami kibiców i zawodników obu drużyn.

Frekwencja w SP nr 28 w Toruniu była znakomita. Siatkarze mogli liczyć na bardzo głośny doping. - Zabrakło tylko kropki nad "i". Dziękujemy Wam za dzisiaj. To były wielkie derby Kujaw i Pomorza - podkreślili przedstawiciele CUK Aniołów Toruń w mediach społecznościowych.

Teraz kibice z grodu Kopernika drżą o utrzymanie na drugim poziomie rozgrywkowym. Rywale z Bydgoszczy okupują czwarte miejsce w tabeli.