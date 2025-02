Sylwester z Polsatem w Toruniu na dłużej?! To nie wszystko! Wymowne słowa prezydenta

Spis treści

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024/25 w Toruniu

Znakomita frekwencja, występy gwiazd i zdany test ze względów bezpieczeństwa - sylwestrowa impreza Polsatu w Toruniu została okrzyknięta wielkim sukcesem. Oceny naszych czytelników i innych mieszkańców grodu Kopernika były głównie pozytywne. Zdjęcia z Rynku Staromiejskiego oglądała cała Polska, a prezydent Paweł Gulewski mówił o najlepszej publiczności w Polsce. Nic więc dziwnego, że szybko pojawiły się pytania o kolejną tego typu imprezę w Toruniu. Pod koniec stycznia Gulewski pochwalił się spotkaniem, w którym wzięli udział m.in.:

Nina Terentiew - Członkini Rady Nadzorczej Polsatu,

Edward Miszczak - Dyrektor Programowy Polsatu,

Eryk Szulejewski - Producent Wykonawczy

Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zapytaliśmy gospodarza miasta o efekty tego spotkania. Nasz dziennikarz mógł liczyć na szczerą odpowiedź. Dalszy ciąg artykułu znajduje się pod galerią ze zdjęciami z tegorocznego Sylwestra Polsatu w Toruniu.

Sylwester z Polsatem w Toruniu na dłużej?! Wymowne słowa prezydenta

Od początku stycznia, spływały do nas pozytywne sygnały, dotyczące kolejnej imprezy sylwestrowej Polsatu w grodzie Kopernika. Choć oficjalnej decyzji jeszcze nie ma, to prezydent Gulewski wyraźnie zaznaczył, w którym kierunku zmierzają rozmowy.

Prowadzimy rozmowy na temat wydarzeń Polsatu w naszym mieście i wspólnych przedsięwzięć. Na oficjalne komunikaty trzeba jeszcze poczekać, ale szykujemy niespodzianki dla mieszkańców - powiedział dziennikarzowi "Super Express Toruń" prezydent Paweł Gulewski.

Wygląda na to, że przełom grudnia i stycznia to nie jedyna data, którą warto sobie zakreślić w kalendarzu. Sprawę będziemy oczywiście monitorować w naszym serwisie.

Społecznicy o Sylwestrze Polsatu w Toruniu

Przed ostatnią imprezą Polsatu w grodzie Kopernika, sporo obaw przekazywali lokalni społecznicy, ale obecnie odbiór jest zdecydowanie lepszy. Imprezy na światowym poziomie gratulował organizatorom m.in. Piotr Marach, znany działacz z Torunia. Z Adamem Jaroszem, przewodniczącym Rady Okręgu Staromiejskie rozmawiała dziennikarka Radia ESKA Toruń, Marta Łazarska.

- Co do zasady, nie sprzeciwiamy się tego typu imprezom. Sylwester udał się bardzo ładnie, mimo wcześniejszych obaw. Jest jedna kwestia, żeby dobrze tym zarządzać, przede wszystkim w temacie parkowania i dostępności dojazdu na Stare Miasto. Chcemy żeby to się odbywało w porozumieniu z mieszkańcami. To nie jest duży koszt i praca, by wywiesić kilka płyt z dykty i plakatów, informujących o wydarzeniu - mówi Jarosz.

Społecznik dodaje, że mieszkańcy muszą być informowani z wyprzedzeniem o ew. utrudnieniach. Chodzi mu m.in. o imprezy biegowe i zamykanie ulic.