Jest oficjalna decyzja w sprawie Metropolii Toruńskiej! Wszyscy głosowali tak samo

Metropolia Toruńska powstanie!

W piątek (17 stycznia) władze Torunia i okolicznych powiatów spotkały się na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie nad przekształceniem MOFT na Metropolię Toruńską. Do takich widoków obserwatorzy życia politycznego raczej nie przywykli. Wszyscy byli wyjątkowo zgodni!

Mamy to! Za mną samorządowcy - członkowie nowej Metropolii Toruńskiej! Powołaliśmy dziś na zamku w Golubiu-Dobrzyniu nowy byt metropolitalny - jednogłośnie. Przed nami wiele pracy, ale wiem, że wspólnie damy radę - napisał prezydent Torunia Paweł Gulewski i dołączył zdjęcie na Facebooku.

Metropolia Toruńska. Co to za projekt?

450 tysięcy mieszkańców i obszar o powierzchni 2 961 km kw - założenia projektu są bardzo ambitne. Prezydent Paweł Gulewski od początku był entuzjastą tego projektu i już na początku roku przekazał swoim urzędnikom odpowiednie wytyczne. - Toruń w końcu będzie metropolią. I proszę nie bać się tego napisać - widziałem już dokumenty. To było do przewidzenia, bo to realizacja postanowień z programu prezydenta Gulewskiego. To ważna informacja dla mieszkańców Torunia i całego regionu, ponieważ będziemy mieli zdecydowanie większą szanse na rozwój - mówił anonimowo jeden z członków stowarzyszenia MOFT, cytowany przez "Oto Toruń".

Więcej informacji o Metropolii Toruńskiej przekażemy w kolejnych dniach. Co istotne - w projekcie nie ma Bydgoszczy. - Na dzień dzisiejszy mamy sytuację taką, że nasi partnerzy z Bydgoszczy jasno powiedzieli, że chcą tworzyć własną metropolię. Myśląc o tzw. toruńskiej racji stanu, właściwie decydujemy się na taki krok, że tworzymy Metropolię Toruńską bez Bydgoszczy - mówił w czwartek Przewodniczący Rady Miasta Torunia Łukasz Walkusz.