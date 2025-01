Toruń zmieni się w olbrzymią metropolię. Znamy datę. "To było do przewidzenia"

Do "ekstraklasy" trafiła jedynie Warszawa. Do "drugiej" ligi zaliczono siedem miast - Gdańsk, Szczecin, Poznań, Wrocław, Łódź, Kraków i Katowice. W trzecim koszyku znalazły się między innymi Toruń i Bydgoszcz. To dla nas degradacja względem koncepcji do roku 2030 - pisze Filip Sobczak, dziennikarz "Oto Toruń".