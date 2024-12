Spis treści

Sylwestrowa Moc Przebojów 2024 w Toruniu

To będzie spektakularne podsumowanie 2024 roku i przywitanie 2025. Sylwestrowa Moc Przebojów 2024 odbędzie się na toruńskiej starówce. Scena została ustawiona w samym sercu grodu Kopernika, a na liście artystów mamy konkretne nazwiska. Wystąpią m.in.:

Doda,

Kayah,

Maryla Rodowicz,

Dawid Kwiatkowski,

Zakopower,

Golec uOrkiestra,

Oskar Cyms,

Roxie Węgiel,

Skolim,

Natalia Nykiel.

Boys

Julia Żugaj

Smolasty

Enej

Zenek Martyniuk

Sławek Uniatowski

Od kilku tygodni władze grodu Kopernika, służby i przedstawiciele organizatora dopinają szczegóły związane z imprezą, bezpieczeństwem i zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkańcom starówki.

Sylwester Polsatu w Toruniu. Zamknięte ulice, parkingi, informacje dla kierowców

W związku z organizacją Sylwestrowej Mocy Przebojów 31 grudnia 2024 r., w obrębie Zespołu Staromiejskiego wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu. Władze miasta nie zapomniały o miejscach parkingowych, które na pewno będą tego dnia bardzo potrzebne.

Tę organizację ruchu podzielaliśmy na trzy etapy. Pierwszy etap, to taki trochę ograniczony, od godziny 9:00 do 15:00. On polega na tym, że ruch będzie ograniczony zarówno od strony północnej, jak i południowej. Ulica od strony Jana Pawła II, poprzez Aleję Solidarności, tam będzie ruch ograniczony i będą wjeżdżały w stronę ulicy Piekar samochody za zezwoleniem MZD, abonamentów oraz przedsiębiorcy i rowerzyści - wyliczył Ireneusz Makowski, dyrektor MZD w Toruniu.

A pozostali? 31 grudnia od godz. 9:00 nie będzie możliwy wjazd w obszar Zespołu Staromiejskiego:

od strony al. Jana Pawła II (plac Artylerii) w ulicę Fosa Staromiejska i Wały gen. Sikorskiego;

od placu Teatralnego w ulicę Fosa Staromiejska i Piekary.

Kierowcy jadący od strony pl. Niepodległości będą mieli możliwości skręcenia w ulicę Wały gen. Sikorskiego.

Kierowcy zjeżdżający z mostu drogowego im. J. Piłsudskiego w Ślimak Getyński, będą mogli dojechać tylko do ul. Popiełuszki i Chopina.

Na skrzyżowaniu Fosy Staromiejskiej i Horzycy ustawiona będzie zapora. Będzie przy niej patrol Straży Miejskiej, który będzie przepuszczał tylko osoby uprawnione tj. z zezwoleniem MZD, posiadające abonamenty, dojeżdżające do miejsc parkingowych przy posesjach, w tym goście hotelowi. Wjazd będzie możliwy do godziny 15.00. Od godziny 15.00 całkowity zakaz wjazdu, za wyjątkiem służb ratowniczych.

Wjazd na starówkę, przez całą dobę, będzie możliwy od strony ul. Wały gen. Sikorskiego, ulicą Dominikańską do ul. Wysokiej, potem do ul. Prostej. Pozostała część starówki będzie wyłączona z ruchu od godziny 9.00. Dotyczy to ulic: Małe Garbary, Zaułek Prosowy, Most Pauliński, Strumykowej, Szewskiej, Podmurnej i Szczytnej,

Bulwar Filadelfijski zamknięty 31 grudnia

Bulwar Filadelfijski będzie zamknięty od godziny 9.00, przy czym na odcinku od wjazdu w ulicę Wola Zamkowa do ul. Mostowej, będą mogli wjeżdżać kierowcy posiadający zezwolenie MZD, abonamenty oraz osoby dojeżdżające do miejsc parkingowych przy posesjach, w tym goście hotelowi. Wjazd ten będzie możliwy do godziny 15.00, o wjeździe decydować będą Strażnicy Miejscy. Po godzinie 15.00 żadne osoby nie będą wpuszczane.

Na odcinku od ul. Łaziennej do Ślimaka Getyńskiego Bulwar Filadelfijski będzie całkowicie zamknięty.

Wyjazd aut z Zespołu Staromiejskiego zaplanowano ulicą Rabiańską, św. Jana i Łazienną w lewo do Bulwaru Filadelfijskiego.

Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywała do godz. 3:00-4:00 w dniu 1 stycznia 2025 r. w zależności od sytuacji. Decyzję o zmianach będzie podejmowała Policja.

- Prosimy o stosowanie się do poleceń służb, które będą na miejscu - apeluje UMT.

Trzeci etap, on będzie już około godziny 22:00 do 2:00. Będzie to ograniczenie takie dedykowane dla policji, która właściwie będzie decydowała o zamknięciu ulicy Wały Generała od ulicy Uniwersyteckiej do Jana Pawła. To zamknięcie będzie uzależnione od potoków ruchu, jakie będą się kształtowały i w wypadku zagrożenia i zwiększonego potoku policja będzie reagowała i zamykała. Oczywiście te ulice, w tym Wały Generała będą dostępne dla komunikacji miejskiej cały czas - podkreślił dyrektor Makowski.

Sylwester z Polsatem w Toruniu. Tu zaparkujesz

Przygotowanych zostanie 19 parkingów w różnych lokalizacjach Torunia, które dysponują łącznie 4629 miejscami postojowymi. Dostępne będą m.in. parkingi Park&Ride przy ul. Olimpijskiej i Dziewulskiego, przy placu św. Katarzyny, parking CKK Jordanki, parking pod mostem na Bulwarze Filadelfijskim oraz na placu Cyrkowym.

Bilety parkingowe P&R uprawniają do korzystania z parkingów, ale także przejazdów wszystkimi środkami komunikacji miejskiej - 31 grudnia parkowanie, tak jak i przejazd komunikacją, są bezpłatne.

Najwięcej miejsc parkingowych będzie dostępnych przy Centrum Handlowym Kometa przy ul. Grudziądzkiej (833 miejsca), przy Motoarenie (600, ul. Pera Jonssona 7), przy Arenie Toruń (446 parking podziemny + 295 parking zewnętrzny + 20 miejsc dla autobusów, ul. gen. J. Bema 73-89), przy galerii Copernicus (460, ul. Zółkiewskiego 15), przy placu św. Katarzyny (287) oraz przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (250, ul. Wileńska).

- Za organizację imprezy masowej Sylwestrowa Moc Przebojów oraz bezpieczeństwo uczestników koncertu na Rynku Staromiejskim jest odpowiedzialny producent wykonawczy - firma SOS Music. Jesteśmy w stałym kontakcie z organizatorem i wszystkimi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczny przebieg wydarzenia - podaje UMT.

Szczegółowe mapy dostępne są na stronie Urzędu Miasta Torunia, MZD i MZK.