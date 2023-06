Szalony rajd wariata drogowego. Od wysokości mandatu włos jeży się na głowie

Przeżyli horror na szkolnych korytarzach. Były uczeń strzelał do dzieci. Włos jeży się na głowie

To był pracowity wtorek (13 czerwca 2023 r.) dla policjantów z województwa kujawsko-pomorskiego. Stróże prawa, podczas służby kontrolowali prędkość poruszających się pojazdów w miejscowości Żałe. Znaki wyraźnie wskazują, że mamy tam teren zabudowany. Po godzinie 15:00 funkcjonariusze zauważyli jadącego ze znaczną szybkością opla i dokonali pomiaru prędkości. Urządzenie pokazało niesamowite liczby. - Jak się okazało auto pędziło z prędkością 117 km/h, choć w tym miejscu obowiązywała „pięćdziesiątka” - wyjaśnia oficer prasowy KPP Rypin.

Kierowcą opla był 23-latek z Rypina. Za wyżej opisywane wykroczenie funkcjonariusze zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy na 3 miesiące, ale to nie koniec. Policjanci podczas kontroli ustalili, że mężczyzna w ostatnim czasie był już zatrzymany za przekroczenie prędkości powyżej 31 km/h, co oznaczało, że to wykroczenie popełnił w warunkach recydywy.

- W związku z tym wysokość mandatu została podwojona i wyniosła 4000 zł. Dodatkowo policjanci nałożyli na kierowcę 14 punktów karnych - czytamy w komunikacie rypińskiej policji. Zobaczymy, czy ta surowa lekcja podziała na wyobraźnię młodego mężczyzny. Stróże prawa przypominają, że przekraczana prędkość pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Warto zdjąć nogę z gazu i zachować odpowiedni poziom koncentracji.

