Szkoła żegna 15-letnią Magdę. Pogrzeb ofiary śmiertelnego potrącenia pod Lipnem

Tragiczna śmierć 15-letniej Magdy, uczennicy Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, poruszyła lokalną społeczność.

Dziewczyna zmarła w szpitalu 4 dni po potrąceniu przez 29-latka, który wyprzedzał w Radomicach pod Lipnem inny samochód.

Kierowca volkswagena usłyszał zarzuty i został aresztowany. Kiedy odbędzie się pogrzeb nastolatki?

Śmiertelne potrącenie pod Lipnem. Jest data pogrzebu 15-latki

Kilkaset reakcji pojawiło się pod postem Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, do którego uczęszczała 15-letnia Magda. Dziewczyna zmarła 17 listopada w szpitala z powodu obrażeń, jakie odniosła w wypadku w Radomicach pod Lipnem, który miał miejsce 4 dni wcześniej po godz. 16. Z ciężkimi obrażeniami ciała została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

- Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci uczennicy Zespołu Szkół Budowlanych Magdaleny (...) Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia - czytamy na profilu facebookowym placówki.

Feralnego dnia 15-latka szła poboczem, gdy potrącił ją 29-latek kierujący osobowym volkswagenem, który wyprzedzał w tym czasie inny pojazd - mężczyzna był trzeźwy. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a na jej wniosek podejrzany trafił do tymczasowe aresztu na okres 2 miesięcy.

Jak informuje "Fakt", pogrzeb nastolatki się w poniedziałek, 24 listopada, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lipnie, a po mszy jej ciało spocznie na cmentarzu komunalnym w Złotopolu.