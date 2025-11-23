Szkoła żegna 15-letnią Magdę. Pogrzeb ofiary śmiertelnego potrącenia pod Lipnem

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-11-23 22:30

W poniedziałek, 24 listopada, odbędzie się pogrzeb 15-letniej Magdy, która zmarła wskutek wypadku w Radomicach po Lipnem. W idącą poboczem dziewczynę uderzył prowadzący volkswagenem 29-latek, który wymijał inny pojazd. Mężczyzna usłyszał już zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. 15-latka była uczennicą Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, która pożegnała zmarłą.

Śmiertelne potrącenie pod Lipnem. Szkoła żegna 15-latkę

Autor: KPP w Lipnie/ Materiały prasowe W poniedziałek, 24 listopada, odbędzie się pogrzeb 15-letniej Magdy, która zmarła wskutek wypadku w Radomicach po Lipnem
  • Tragiczna śmierć 15-letniej Magdy, uczennicy Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, poruszyła lokalną społeczność.
  • Dziewczyna zmarła w szpitalu 4 dni po potrąceniu przez 29-latka, który wyprzedzał w Radomicach pod Lipnem inny samochód.
  • Kierowca volkswagena usłyszał zarzuty i został aresztowany. Kiedy odbędzie się pogrzeb nastolatki?

Śmiertelne potrącenie pod Lipnem. Jest data pogrzebu 15-latki

Kilkaset reakcji pojawiło się pod postem Zespołu Szkół Budowlanych we Włocławku, do którego uczęszczała 15-letnia Magda. Dziewczyna zmarła 17 listopada w szpitala z powodu obrażeń, jakie odniosła w wypadku w Radomicach pod Lipnem, który miał miejsce 4 dni wcześniej po godz. 16. Z ciężkimi obrażeniami ciała została zabrana przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci uczennicy Zespołu Szkół Budowlanych Magdaleny (...) Rodzinie i bliskim składamy wyrazy najgłębszego współczucia - czytamy na profilu facebookowym placówki.

Feralnego dnia 15-latka szła poboczem, gdy potrącił ją 29-latek kierujący osobowym volkswagenem, który wyprzedzał w tym czasie inny pojazd - mężczyzna był trzeźwy. Prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a na jej wniosek podejrzany trafił do tymczasowe aresztu na okres 2 miesięcy.

Jak informuje "Fakt", pogrzeb nastolatki się w poniedziałek, 24 listopada, w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Lipnie, a po mszy jej ciało spocznie na cmentarzu komunalnym w Złotopolu.

Kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Szokujące nagranie z wypadku

