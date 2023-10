To był wspaniały, sobotni wieczór na toruńskiej Motoarenie. Bartosz Zmarzlik nie tylko obronił przewagę nad Fredrikiem Lindgrenem, ale zwyciężył w Grand Prix Polski i udowodnił całemu światu, że jest nie do złapania. - Dziękuję Fredrikowi, który był fantastycznym przeciwnikiem, pełnym szacunku do mojej osoby. Po wykluczeni w Vojens przeżyłem dużo stresu i wyrywania włosów. Już jestem prawie łysy. Będę miał o 5 lat krótsze życie przez ten jeden dzień. Przez dwa dni do nikogo się nie odzywałem. Chciałem to wziąć na spokojnie i wiedziałem, że piękny dzień nadejdzie niedługo. Tylko trzeba było przeżyć te dwa tygodnie - powiedział nam mistrz świata.

Brązowy medal wywalczył Martin Vaculik, który zajął trzecie miejsce w swoim półfinale. Dla Słowaka najważniejszy był jednak fakt, że znalazł się wyżej od Jacka Holdera, z którym rywalizował o brązowy medal.

Żużel. Galeria zdjęć z Grand Prix Polski w Toruniu

Zmarzlika i pozostałych Polaków wspierało kilkanaście tysięcy widzów. W Toruniu wyczuwalna była atmosfera wielkiego święta. Po zawodach obserwowaliśmy bardzo efektowną ceremonię wręczania medali. Wszystko znajdziecie w galerii ze zdjęciami. Zamieszczamy ją pod artykułem.

Wyniki Grand Prix Polski w Toruniu:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) - 18 (3,1,3,2,3,3,3) + 1 miejsce w finale

2. Fredrik Lindgren (Szwecja) - 15 (2,2,1,3,2,3,2) + 2 miejsce w finale

3. Leon Madsen (Dania) - 12 (2,3,3,0,1,2,1) + 3 miejsce w finale

4. Patryk Dudek (Polska) - 10 (3,0,2,1,2,2,0) + 4 miejsce w finale

5. Martin Vaculik (Słowacja) - 11 (3,3,2,2,0,1)

6. Robert Lambert (Wielka Brytania) - 10 (3,d,0,3,3,1)

7. Jack Holder (Australia) - 9 (1,3,3,1,1,0)

8. Max Fricke (Australia) - 8 (1,2,2,3,0,0)

9. Jason Doyle (Australia) - 8 (2,2,1,2,1)

10. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 7 (2,1,1,0,3)

11. Daniel Bewley (Wielka Brytania) - 7 (1,0,1,3,2)

12. Kai Huckenbeck (Niemcy) - 6 (w,3,0,0,3)

13. Dominik Kubera (Polska) - 5 (0,1,3,1,0)

14. Mikkel Michelsen (Dania) - 5 (0,1,2,2,0)

15. Luke Becker (USA) - 4 (0,2,0,1,1)

16. Kim Nilsson (Szwecja) - 3 (1,0,0,0,2)