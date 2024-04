Tak Toruń pożegnał legendę koszykówki. Polały się łzy! Mamy zdjęcia i wideo

218 meczów, 2370 punktów, 1269 zbiórek - ligowe statystyki Aarona Cela w barwach "Twardych Pierników" robią ogromne wrażenie. Doświadczony koszykarz postanowił zakończyć sportową karierę. Okazją do pożegnania był niedzielny (22 kwietnia 2024) mecz Arriva Polski Cukier - King Szczecin. Cel zdobył w nim 12 punktów, a gospodarze wygrali 92:88. W samej końcówce fenomenalnym blokiem popisał się Arik Smith, co miało kluczowe znaczenie dla końcowego rezultatu. Dalszy ciąg materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami z pożegnania Aarona Cela w Arenie Toruń.

Arriva Polski Cukier Toruń pożegnał legendę. Aaron Cel był z "Twardymi Piernikami" w czasach sukcesów i trudnej walki o ligowy byt. W niedzielę w Arenie Toruń polały się łzy wzruszenia. Słowo legenda było regularnie odmieniane przez przypadki. Bohater dnia wyściskał się z kibicami, kolegami z drużyny i innymi przedstawicielami toruńskiego klubu. Zobaczcie film, który zamieszczamy pod artykułem!

- Cieszę się, że schodzę z parkietu po w sumie udanym sezonie. Cieszę się, że byłem w Toruniu w czasie największych sukcesów i byłem z zespołem niemal na dnie, nie każdy by się na to zdecydował. Wiem, że Twarde to rodzina, która zawsze wspiera się w trudnych chwilach. Emocje ogromne, ten moment na pewno zapamiętam do końca życia - powiedział Aaron Cel w rozmowie z Joachimem Przybyłem z "Gazety Pomorskiej".

Arriva Polski Cukier Toruń - King Szczecin 92:88 (31:22, 13:26, 24:17, 24:23)

Arriva Polski Cukier: Diggs 24, Smith 18, Cel 12, Vucić 11, Tomaszewski 9, Washington 7, Kunc 6, Sowiński 5, Diduszko 0, Lipiński 0.