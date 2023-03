Tak Toruń walczy z atakiem szczurów! Urzędniczka przekazuje ciekawe liczby

Pod naszym wpisem o szczurach, zamieszczonym na profilu "Super Express Toruń" na Facebooku rozgorzała konkretna dyskusja. Wszystko zaczęło się od alarmującego komunikatu, który przekazała nam jedna z czytelniczek. - Uwaga! W związku z otrzymanymi sygnałami o pojawieniu się gryzoni, zarząd Wspólnoty apeluje o niewystawianie w okolicach budynku pokarmu do zwierząt. Niedostosowanie się do powyższego grozi zaszczurzeniem nieruchomości - czytamy w ogłoszeniu, które pojawiło się na drzwiach klatki na osiedlu Chełmińskie Przedmieście. Mieszkańcy wskazują, że to oni sami powinni skuteczniej walczyć z gryzoniami. W jaki sposób? Chociażby dbając o środowisko. Nie wolno wyrzucać śmieci gdzie popadnie, a niektórzy dodatkowo sugerują, że należy ograniczyć karmienie ptaków.

Czytaj więcej o sprawie: Szczury w Toruniu. Biegają między ludźmi! Wydano ostrzeżenia dla mieszkańców

Toruń. Czy miasto będzie walczyć ze szczurami? Pytamy Urząd Miasta

Przedstawicielom Urzędu Miasta Torunia zadaliśmy jedno pytanie - "Czy i ewentualnie jakie działania miasto podejmie w walce ze szczurami?". W odpowiedzi uzyskaliśmy ciekawe liczby. Funkcjonariusze straży miejskiej mieli co robić.

- W roku 2022 trakcie pełnienia służb patrolowych na terenie Torunia, w celu poprawienia stanu sanitarno-porządkowego miasta, strażnicy przeprowadzili na zasadzie powtarzalności 5.796 kontroli posesji (6.260 w roku 2021). 2.844 posesje funkcjonariusze sprawdzili w toku kontroli prowadzonych w miesiącu kwiecień oraz październik 2022 roku pod kątem realizacji wymogów określonych w uchwale Rady Miasta Torunia nr 300/2016 odnoszącej się do obowiązku deratyzacji nieruchomości na terenie Gminy Miasta Torunia (642 kontrole w roku 2021). W wyniku powyższych działań strażnicy podjęli 5 interwencji, w tym nałożyli 4 mandaty karne i pouczyli 1 osobę - poinformowała nas rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Torunia, Malwina Jeżewska.

A jak to będzie wyglądało w 2023 roku? Oczywiście planowane są kolejne kontrole. - Zgodnie z przepisami działania kontrolne odbywają się 2 razy do roku. Najbliższe odbędą się w kwietniu. Jeśli do Straży Miejskiej wpływa informacja o szczurach na danym terenie to wydają oni zalecenie przeprowadzenia deratyzacji zarządcy nieruchomości. Jeśli stwierdza się zaszczurzenie to dalszą sprawą zajmuje się sanepid - podkreśla Malwina Jeżewska. Do tematu będziemy wracać.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Czy spotkałeś się z myszami lub szczurami w swojej piwnicy? Tak Nie