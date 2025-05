Tak wspieraliście koszykarzy podczas meczu "Twardych Pierników" z Anwilem! Zdjęcia kibiców

Arriva Polski Cukier Toruń - Anwil Włocławek, zdjęcia kibiców z meczu nr 4

Długimi fragmentami to był fantastyczny i wyrównany mecz. W końcówce "Rottweilery" odjechały "Twardym Piernikom" i przypieczętowały awans do półfinału Orlen Basket Ligi. Znakomicie wyglądali m.in. Michał Michalak i Luke Petrasek. Torunianie mogą kończyć sezon z podniesionymi głowami. Ich wynik na pewno zostanie dobrze przyjęty w grodzie Kopernika. To był również ważny moment i okazja do podziękowania Bartoszowi Diduszce. - To był ostatni mecz - powiedział przed kamerami Polsatu Sport kapitan drużyny Srdjana Suboticia, który podziękował wszystkim kibicom, zawodnikom, trenerom i rodzinie.

Relacja ze środowego meczu znajduje się w tym miejscu! A poniżej prezentujemy fotorelację autorstwa Piotra Lampkowskiego!